Allarmi bomba a scuola, Meloni rassicura: “Nessun pericolo concreto, ma ce ne saranno altri”

Prima di tutto, rassicurare. L’obiettivo di Giorgia Meloni è quello di garantire che in Italia non c’è alcun pericolo reale, dopo gli allarmi bomba che hanno riguardato migliaia di scuola in tutto il Paese. Per la presidente del Consiglio siamo di fronte a una strategia che punta a creare il caos, ma non a minacce concrete.

“Non è stato trovato nulla in nessuna scuola”, è infatti il primo messaggio di Meloni, in un video, dopo il vertice a Palazzo Chigi sugli allarmi di questa mattina. Ma c’è anche la consapevolezza che nuovi messaggi del genere arriveranno, con nuovi allarmi che riguardano l’Europa e anche l’Italia.

Allarmi bomba nelle scuole, il videomessaggio di Meloni

La presidente del Consiglio parla della “giornata di paura e disagio” per molte famiglie, sottolineando che non sottovaluta quello che è successo e le conseguenze per gli italiani. “Non è la prima volta che accade e non riguarda solamente la nostra nazione”, dice facendo riferimento ai casi in Regno Unito e Irlanda e agli allarmi sugli aerei della scorsa settimana. Ma, sottolinea, “su nessun aereo è stato trovato nulla”.

Da quello che è successo, prosegue la presidente del Consiglio, “ricaviamo tre cose”. La prima è che “ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto: questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare”. Il secondo punto è che “chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos”. Infine, Meloni sottolinea che su chi sta dietro a questi allarmi e attacchi “ci lavorano gli investigatori e la magistratura”, anche a livello europeo.

“Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete”, afferma ancora Meloni nel video. Ma ammette che “è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti”.

Non permetteremo a una mail di decidere il calendario scolastico, la risposta della presidente del Consiglio

La presidente del Consiglio prosegue: “Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi: ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno”, E da qui il messaggio agli italiani: “Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli”.

La presidente del Consiglio si rivolge ai leader delle opposizioni, che ha convocato per domani e che ringrazia per la disponibilità: “Sulla sicurezza, a partire da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione, c’è l’Italia”. Da qui il messaggio con cui conclude il video: “Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, una nazione impaurita, troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. E questa è la risposta migliore e più forte che abbiamo da dare”.