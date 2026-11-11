Allarme bomba nelle scuole italiane: almeno 300 istituti hanno ricevuto minacce via email. Evacuazioni e controlli in diverse città

Dopo l’allarme bomba che nei giorni scorsi ha costretto numerosi aerei in volo sull’Europa a rientrare per controlli, oggi una segnalazione analoga ha preso di mira le scuole italiane. Da nord a sud, sono risultati coinvolti almeno 300 istituti scolastici, con evacuazioni disposte in diversi casi per consentire i controlli delle forze dell’ordine.

A far scattare l’allerta è stata una segnalazione anonima via mail sulla presunta presenza di ordigni esplosivi in centinaia di scuole in tutta Italia. Dove è stata ricevuta la segnalazione, dirigenti e personale scolastico hanno disposto, in via precauzionale, l’evacuazione degli studenti o l’attivazione delle procedure di sicurezza per le verifiche del caso. “Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”, si legge nel messaggio firmato da Mikhail Andropov, che si definisce “leader del Vilajat del Misoginistan”.

Il sospetto degli inquirenti, vista la matrice comune della segnalazione, è che la minaccia possa essere associata a un nuovo attacco informatico verso le istituzioni italiane. Già nei giorni scorsi circa 200 dirigenti scolastici avevano ricevuto una segnalazione simile.

Valditara: “Oltre 300 istituti coinvolti, ma i dati sono ancora provvisori”

A fare il punto sulla situazione è il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che intervenendo all’Aria che Tira su La7 ha detto che, al momento, almeno 300 scuole in tutta Italia hanno ricevuto email con allarmi bomba. Secondo l’esponente del governo tale numero “è destinato a aumentare” in quanto “il numero di trecento istituti risaliva a circa mezz’ora fa”.

“Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali”, ha concluso Valditara.

Crosetto: “Vedo una strategia chiara: seminare il terrore”

Quanto sta accadendo da ormai diversi giorni “fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni, per cui è troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, coi mezzi e gli strumenti che ci sono, mandare una mail a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c’è una bomba”. A dirlo è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando dei recenti e ripetuti allarmi bomba in diverse scuole.

“Su questa strategia si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o di entità ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l’ora di poter scatenare il terrore in una città o in una regione. Le forze dell’ordine lavorano proprio per discernere tra le cose serie e quelle frutto di mitomani. Ne vedremo sempre di più, perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta“, ha concluso il ministro.

Il Pd chiede al governo di riferire in Aula

“Dopo l’allarme bomba nelle scuole italiane non è più possibile ritardare un confronto parlamentare. Il governo deve venire con urgenza in Aula a dirci quali sono le misure che intende prendere”, dice il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia. “Sulla cybersicurezza siamo davanti a una questione che investe la credibilità dello Stato e la tenuta delle istituzioni democratiche. Prima le notizie sulle possibili intrusioni nei sistemi della Direzione investigativa antimafia, poi gli attacchi alle infrastrutture civili, ora gli allarmi bomba nelle scuole. Di fronte a quanto sta accadendo non sono più tollerabili le tensioni e le divisioni nella maggioranza e tra ministeri”, aggiunge il dem.

“Ieri abbiamo chiesto nella Conferenza dei capigruppo che venissero a riferire i ministri degli Esteri e della Difesa. E oggi, alla luce dell’ultimo allarme che sta costringendo molte scuole a sospendere le lezioni chiediamo che venga a riferire il ministro dell’Interno. Il governo deve venire in Parlamento e parlare con una voce unica assumendosi la responsabilità di una strategia nazionale per la sicurezza digitale. È necessario chiarire quali vulnerabilità siano state individuate, quale sia la capacità di prevenzione e risposta dello Stato, quali investimenti siano necessari e chi coordini l’intero sistema”, aggiunge l’esponente del Pd.

“Siamo pronti alla massima unità nazionale, ma non a concedere deleghe in bianco. Il governo venga in Parlamento con una strategia, risorse e responsabilità definite. Perché nella società digitale la sicurezza non si misura soltanto dalla capacità di respingere un attacco, ma dalla capacità di una democrazia di non perdere il controllo del proprio futuro”, conclude Boccia.

Codacons: “Disagi enormi per famiglie e danni economici ingenti”

“L’allarme bomba che ha investito diverse scuole italiane sta provocando disagi enormi ai cittadini e danni economici ingenti alle famiglie. Lo denuncia il Codacons, che evidenzia la situazione di caos scoppiata a seguito dell’evacuazione degli istituti scolastici coinvolti e della sospensione delle lezioni, che ha costretto i genitori, allertati dalle scuole, a ricorrere a permessi sul lavoro o giorni di ferie per riprendere i propri figli, oppure a rivolgersi a baby-sitter, sostenendo costi non previsti”.

“Una situazione che determina ripercussioni significative sull’organizzazione quotidiana di migliaia di famiglie, soprattutto per quei nuclei in cui entrambi i genitori lavorano e non possono contare su una rete di supporto familiare. L’interruzione improvvisa delle attività scolastiche comporta infatti la necessità di trovare in tempi rapidissimi una soluzione alternativa per la custodia dei minori, con inevitabili conseguenze sia sul piano lavorativo che su quello economico. Ai disagi immediati si aggiungono danni economici ingenti per i costi indiretti legati alla perdita di ore lavorative, all’utilizzo di permessi e all’eventuale ricorso a servizi di assistenza privata. Spese impreviste che, soprattutto per le famiglie economicamente più fragili, possono rappresentare un aggravio non indifferente”, conclude il Codacons.