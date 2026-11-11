Meloni: sinistra parla di patrimoniale, noi tagliamo tasse

Roma, 11 nov. (askanews) – “In questi giorni vi racconterò, attraverso una serie di brevi video, le principali misure contenute nella manovra di bilancio e i benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese”. E’ quanto scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post, accompagnato da un video, sui suoi social.I video annunciati iniziano con uno dedicato al bollo auto. “Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare, l’elenco sarebbe lungo: la differenza è che loro lo hanno promesso e noi lo abbiamo fatto. Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto fino a 80 kilowatt, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa e sono utilizzate in città dalle famiglie, e il bollo è abolito anche sulla moto senza limiti di cilindrata” afferma la presidente del Consiglio.”E’ una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perchè mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti” conclude la premier.