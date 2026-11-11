Si sta dimostrando un’impresa ben più ardua di quanto preventivato l’elezione dei dieci componenti laici del Consiglio superiore della magistratura (Csm) da parte del Parlamento. Anche oggi deputati e senatori, riuniti in seduta comune, non sono riusciti a raggiungere un’intesa, dando luogo alla seconda fumata nera. Lo scrutinio ha fatto registrare 336 schede bianche e 17 nulle.

Come annunciato dalla vicepresidente della Camera, Anna Ascani, sarà necessario procedere a un terzo scrutinio, in data da stabilirsi.

Quella svoltasi oggi, essendo la seconda votazione, richiedeva la maggioranza dei tre quinti dei componenti totali dell’Assemblea per l’elezione dei candidati. La prossima votazione, ossia il terzo scrutinio, prevederà una soglia più bassa, in quanto basteranno i tre quinti dei votanti.

Csm, seconda fumata nera in Parlamento: il centrodestra vota scheda bianca e le opposizioni protestano

Che neanche oggi si sarebbe arrivati a un verdetto lo si era capito prima del voto, quando i rappresentanti del centrodestra hanno annunciato l’intenzione, poi effettivamente confermata, di votare scheda bianca. Una decisione che ha reso impossibile l’elezione dei candidati, considerato il quorum richiesto, e che ha scatenato le proteste delle opposizioni.

Come riferito ai giornalisti dal capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, “come è sempre successo quando ci sono voti comuni ci si siede e ci si confronta. Se i numeri rispecchiano i pesi parlamentari una soluzione si trova. Quando i numeri non li rispettano e sono figli di prepotenza non ci si ritrova più. Sul Csm i numeri sono sei e quattro, se c’è chi con arroganza pretende sette e tre non ci ritroveremo mai”.