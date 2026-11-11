La destra ha passato la giornata di ieri a scandalizzarsi per un mercato che esiste soltanto in un editoriale. Libero ha titolato sul “piano-choc” del Quirinale, il Secolo d’Italia ha descritto il Colle “come merce di scambio” dentro il campo largo, e tutto nasce da un testo di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, che propone di dare a chi perde le primarie fra Conte ed Elly Schlein una voce decisiva sul successore di Sergio Mattarella, il cui mandato scade nel febbraio 2029.

Lo stesso Casalino, e lo riporta proprio il Secolo d’Italia, avverte che il Colle non può diventare moneta di scambio tra partiti. Di un patto fra Schlein e Conte manca qualsiasi traccia: resta la proposta di un uomo che ha lavorato per uno dei due.

I dieci tavoli del centrosinistra

Intanto il centrosinistra lavora, e con un’agenda precisa. Sabato 7 novembre i capigruppo del Partito democratico (Pd), del Movimento 5 Stelle (M5S) e di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), con Italia Viva, +Europa, Più Uno, Progetto Civico e i socialisti, hanno aperto in videoconferenza dieci tavoli tematici: si chiudono il 17 novembre, poi tocca ai leader fare sintesi, con il programma entro fine mese, la piazza a dicembre e le primarie entro febbraio.

Lunedì si è partiti dal Sud, dagli enti locali e dalle aree interne, dove le distanze sono minime. Sul tavolo, riferisce l’Agi, è arrivata la proposta di legge del Pd sul diritto a restare a prima firma Schlein, e secondo il manifesto anche l’idea di 200 euro al mese in più in busta paga per gli under 35, da finanziare tassando gli extraprofitti di banche ed energetiche. Quindi il lavoro, venerdì a sanità e scuola, lunedì 16 all’economia, martedì 17 alla giustizia.

Il passaggio più delicato è il tavolo di politica estera, dove per il Pd siede Peppe Provenzano e per il M5S Riccardo Ricciardi. Su Kiev i partiti venivano da anni di voti contrari reciproci, eppure il 14 ottobre alla Camera si sono astenuti a vicenda sulle risoluzioni degli altri, e Schlein e Conte hanno chiamato quel voto un passo avanti; il manifesto registra già un’intesa di tutti sulla svolta diplomatica dell’Unione europea. È la formula che domani dovrà diventare una riga scritta, se il tavolo regge.

Sul fisco si discute lunedì. Nicola Fratoianni ha spiegato al Tg3 che una tassa sulle grandi ricchezze toccherebbe 50mila persone, lo 0,1 per cento della popolazione, chi supera i 5,4 milioni di patrimonio netto; secondo Avvenire Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli di Più Uno preferiscono parlare di fisco progressivo, mentre Conte porta il Reddito 2.0, tra 9 e 10 miliardi l’anno secondo le stime del Movimento. Proposte diverse sullo stesso tavolo: si chiama scrivere un programma.

Il banco della Lega

A Palazzo Chigi, invece, si conduce un altro tipo di trattativa. Giovedì scorso il Consiglio dei ministri ha indicato per la presidenza dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) il leghista Trifone “Nuccio” Altieri, che nel settembre 2024 la Lega aveva nominato responsabile nazionale del proprio dipartimento Difesa, e l’articolo 13 del decreto legislativo 150 del 2009 esclude dal vertice dell’Autorità chi ha avuto cariche di partito nei tre anni precedenti.

Poi serve il sì dei due terzi delle commissioni parlamentari, dove contano anche le opposizioni. Giorgia Meloni ha difeso la scelta come competenza del governo, le opposizioni hanno firmato una lettera congiunta, venerdì sera Altieri si è ritirato. Quella casella spetta alla Lega per accordi di coalizione, e fra i nomi passati per sostituirlo ci sono stati il capo di gabinetto del ministero di Matteo Salvini e una sua ex legale.

Sabato Salvini aveva promesso «un nome lunedì in Consiglio dei ministri»: lunedì il nome mancava, e il banco della Lega è ancora aperto. Dalle parti della destra le intenzioni sono solo il fondotinta della spartizione, del resto.