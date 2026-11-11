Pacchetti di banconote avvolti in fogli di giornale, incontri riservati a bordo di una Porsche Macan e periodici “giri” di consegne di contanti a funzionari pubblici, amministratori e, secondo gli inquirenti, anche a esponenti del clan Veneruso. È il sistema di tangenti ricostruito dalla Dda di Napoli nell’inchiesta sugli appalti del Comune di Volla, coordinata dal pm Henry John Woodcock che ieri ha portato agli arresti di 13 persone.

Le accuse vanno dall’associazione mafiosa alla corruzione e alla turbativa d’asta. Il patto tra camorra, imprenditori e amministratori, per la Procura, partiva dai comuni di Somma Vesuviana, Cercola e Casoria e arrivava alla sanità regionale.

Al centro di tutto ci sarebbe, secondo la Procura, la Langella Mario srl, azienda di rifiuti e servizi sanitari, ora sotto sequestro. In carcere sono finiti gli imprenditori Mario e Marco Langella, padre e figlio, e una loro collaboratrice. Nel 2021 la società si era aggiudicata l’appalto per l’igiene urbana di Volla, circa 29,2 milioni.

Grazie a funzionari compiacenti, ricostruisce il gip Emilio Minio, avrebbe ottenuto anche l’estensione del servizio all’area industriale. Ai domiciliari funzionari comunali, un dipendente dell’Ufficio Ecologia e l’ex assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Annone. Una parte del denaro, secondo i pm, finiva poi al clan, tramite il reggente Vincenzo Pagano e Giovanni Annunziata, anche loro in carcere.

“Il pacchetto di caramelle” per il sindaco

Indagato anche il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, atteso dall’interrogatorio preventivo. Il 29 maggio 2024, dopo averlo incontrato, Marco Langella raccontò al padre di avergli dato un “pacchetto di caramelle”. Per gli inquirenti era una mazzetta.

Il 27 ottobre 2025 il padre suggeriva di raddoppiare, da mille a duemila euro: “Si trova più galvanizzato e fa più assai”. In cambio, secondo l’accusa, il sindaco faceva pressione sugli uffici per pagare prima le fatture dei Langella. Agli atti anche un portafoglio da 300 euro e un prosciutto a Natale.

In manette l’ex sottosegretario Casillo

Capitolo sanità. In carcere è finito Tommaso Casillo, ex senatore e sottosegretario alle Infrastrutture nel governo Prodi, oggi presidente di Soresa, la società della Regione Campania che compra beni e servizi per le Asl e gli ospedali.

Gli vengono contestate due tangenti. La prima, da 100mila euro, consegnata in una busta sigillata, per favorire la M.L. Sanity dei Langella nella gara Soresa da 23,8 milioni per il noleggio di barelle. La seconda, da 20mila euro, legata all’appalto da 29,6 milioni per i rifiuti di Somma Vesuviana: nelle intercettazioni i Langella parlavano di 150mila euro di mazzette complessive.

Indagato anche Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud: avrebbe promesso di aiutare i Langella con tre cliniche private, chiedendo in cambio che gli esami dei loro dipendenti andassero al laboratorio di un altro indagato.

Indagata l’ex deputata 5S Manzo

Poi c’è la politica. Tra gli indagati, non tra gli arrestati, c’è Teresa Manzo, ex deputata del Movimento 5 Stelle. Secondo la ricostruzione accolta dal gip avrebbe sostenuto al ministero dello Sviluppo economico, allora guidato da Stefano Patuanelli, la nomina di Dario Vicedomini a commissario del Centro unico servizi per le cooperative, nominato il 30 novembre 2020.

In cambio Vicedomini avrebbe assunto il compagno di Manzo: 13.296 euro lordi il primo anno e una presenza “discontinua”. E nel giugno scorso lo sfogo intercettato di Vicedomini: “Qua l’unico che ha rispettato il patto è il sottoscritto”.

E Fico azzera Soresa

A Palazzo Santa Lucia il governatore Roberto Fico, esponente M5S, ha convocato subito l’assemblea dei soci di Soresa per “un incisivo cambiamento della governance”. “Non riteniamo sufficienti interventi parziali o soluzioni di semplice aggiustamento”, dice. E ricorda, con una precisazione che pesa, che quegli assetti “sono stati definiti nel 2022”. Cioè sotto Vincenzo De Luca.