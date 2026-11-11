Falsi allarmi, firme vere

Mi fa specie che tutta l’Europa finga di credere alla minaccia di fantomatiche bombe negli aerei, annunciate via email. E mi fa specie che Meloni si sia buttata a capofitto ad avallare tali bufale.

Marina Zamboni

via email

Gentile lettrice, sì, in effetti Meloni, parlando dei falsi allarmi nei cieli, ha discettato da par suo: “Attacchi hacker? Ecco perché servono le spese per la difesa” (agenzia Agi, 6.11.2026, ore 16:10). Quindi, 40 miliardi di spesa nel 2027 per acquisti a go-go di missili, carri armati, F-35 e quant’altro, per bloccare le email moleste? Ma non bastava il cestino dello spam? Il fatto è che dalle ultime elezioni Meloni ha tratto una certezza: l’hanno votata quanti hanno creduto alle sue favole fantasmagoriche – blocco navale dell’Africa, via le accise dalle benzine, abolizione delle commissioni sul Pos, rimpatrio immediato dei clandestini, ecc., ecc. – e quindi ne ha dedotto che i suoi elettori sono idioti o totali sprovveduti, e come tali li tratta. Prenda il famoso grido di guerra: “In Europa sono preoccupati dalla Meloni. Europa, è finita la pacchia!”, pronunciato a Milano in piazza del Duomo l’11 settembre 2022 e divenuto il motto sullo stemma nobiliare (!?!) della premier. Ebbene, appena arrivata a Bruxelles ha firmato di tutto: patto di stabilità, fondo Safe per le spese militari, richiesta di 14 miliardi in prestito per la Difesa, enormi dazioni di soldi e armi all’Ucraina… Però una cosa vera c’era: in Europa si preoccupavano. E infatti si chiedevano ansiosamente: ma la penna stilografica per firmare tutto Meloni se la porta o gliela dobbiamo prestare noi? Se la porta, se la porta.