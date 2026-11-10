“La sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di omissioni degli obblighi di astensione, di relazioni professionali ed economiche tra componenti della Commissione e operatori interessati a interventi edilizi, la criticità nelle procedure urbanistiche esaminate sono elementi che, pur evidenziando significative anomalie, non sono sufficienti a dimostrare, secondo lo standard richiesto per sostenere l’accusa in giudizio, l’esistenza di un collegamento sinallagmatico tra le utilità corrisposte e l’esercizio della funzione pubblica”. L’essenza dell’archiviazione chiesta martedì per tutti gli indagati nell’inchiesta sull’urbanistica milanese è tutta in questa frase del procuratore capo Marcello Viola: le anomalie ci sono, la prova della corruzione no.

Inchiesta uccisa dal Tribunale del Riesame

E così la Procura ha chiesto al gip di archiviare il filone principale del fascicolo, quello sulla Commissione per il paesaggio. Le ipotesi erano falso, corruzione e induzione indebita. Le posizioni quelle del sindaco Giuseppe Sala, dell’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, dell’architetto Stefano Boeri, del ceo di Coima Manfredi Catella, dell’ex presidente della Commissione Giuseppe Marinoni, dell’architetto Alessandro Scandurra, del manager Federico Pella e del costruttore Andrea Bezziccheri, più alcune società, Coima compresa.

È la presa d’atto di una sconfitta già scritta. Nell’estate 2025 l’inchiesta dei pm Paolo Filippini e Marina Petruzzella, oggi coordinati dall’aggiunto Paolo Ielo, aveva portato a sei misure cautelari: i domiciliari per Tancredi, Marinoni, Scandurra, Catella e Pella, il carcere per Bezziccheri.

Poi Riesame e Cassazione avevano smontato l’impianto. I falsi non c’erano. I pagamenti di Coima a Scandurra per incarichi professionali, scrisse la Suprema Corte, non erano “una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale”. Da allora, nulla di nuovo.

Così la Procura ha dovuto chiedere di archiviare tutto, compresa l’induzione indebita sul progetto del Pirellino, l’unica contestazione che toccava Sala, per “l’assenza di una provvista probatoria idonea a sostenere l’accusa in giudizio”. Senza “una ragionevole previsione di condanna”, è il criterio, non si va a processo. L’ultima parola spetta al gip, nei prossimi mesi.

Sala: “Amarezza”

Sala parla di “amarezza”: “È difficile, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l’amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere. Ma chi si dedica all’interesse pubblico deve, purtroppo, essere pronto a pagare questo prezzo”.

Fin qui la giustizia penale, che misura i reati, non la politica. Perché le “significative anomalie” di cui parla Viola non sono un’invenzione dei pm: sono messe nero su bianco nelle centinaia di chat sequestrate.

Cosa resta dell’inchiesta

Restano aperti i procedimenti sui presunti abusi edilizi e quello su Oggioni, arrestato nel marzo 2025 per corruzione e depistaggio. Ma il filone principale, per la Procura, è finito. Non è corruzione, dicono i magistrati. Il gip potrà archiviare il fascicolo. Le chat, quelle, non si archiviano.