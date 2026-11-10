Sondaggi politici, il campo largo resta avanti: tracollo per Vannacci, superato anche dalla Lega

Il centrosinistra resta avanti ma il centrodestra prova a riavvicinarsi. I sondaggi confermano il quadro delle ultime settimane, con il campo largo che è ancora in vantaggio sulla coalizione guidata da Giorgia Meloni. Pochi i movimenti rilevanti tra i principali partiti, con Pd e Lega che guadagnano più consensi nella rilevazione di Swg per il TgLa7.

Nel campo largo i principali partiti sono stabili, mentre perdono qualcosa le liste minori, che insieme non raggiungono comunque il 2% dei voti. Nel centrodestra, invece, al lieve calo di Fratelli d’Italia fa da contraltare il recupero di Forza Italia, della Lega e anche di Sud chiama Nord. Male Futuro Nazionale, che perde ancora voti e torna sotto la Lega. Entriamo nel dettaglio del sondaggio.

Sondaggi elettorali, il campo largo resta avanti: crescono Pd e Lega

La variazione, come detto, è minima a livello di coalizioni: il centrosinistra perde un decimo di punto e si attesta al 44,9% mentre il centrodestra guadagna due decimi di punto e raggiunge il 44%. Tra i due schieramenti resta quindi una differenza di quasi un punto: entrambi, comunque, superano nettamente la soglia del 42%, necessaria per ottenere il premio di maggioranza.

In testa c’è sempre Fratelli d’Italia, che pur perdendo un decimo di punto raggiunge il 28,9%. Netto il vantaggio sul Pd, ancora superiore agli otto punti nonostante i dem abbiano guadagnato lo 0,2% e siano arrivati al 20,8%. Terzo posto, stabile al 12,6%, per il Movimento 5 Stelle.

Si torna poi nel centrodestra con Forza Italia (+0,1%) al 7,3%, seguito da Verdi-Sinistra, stabile al 6,2%. La Lega guadagna due decimi di punto e raggiunge il 5,7%, superando così di nuovo Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci continua a perdere consensi (-0,3%) e si ferma al 5,5%. Recupera lo 0,1% Azione al 3,2% mentre Italia Viva è stabile al 2,2%.

Passando poi alle liste al di sotto del 2%, troviamo +Europa in lieve calo all’1,2%, Sud chiama Nord in crescita all’1,1% e Noi Moderati all’1%. Le altre liste di centrosinistra perdono lo 0,2% e si fermano all’1,9% mentre le altre liste al di fuori dei due schieramenti principali recuperano un decimo di punto e raccolgono, complessivamente, il 2,4%. In calo, al 29%, la percentuale di chi non si esprime.