Donald Trump continua a ripetere che la guerra contro l’Iran è stata vinta e che era necessaria. Peccato che molti americani, a partire dal vicepresidente J.D. Vance, sembrino pensarla diversamente, come emerso anche dopo la disfatta elettorale dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. A cercare di stimare quanti siano davvero è un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos, secondo cui la stragrande maggioranza degli americani vuole che il nuovo Congresso Usa, a maggioranza democratica, si attivi per porre fine alla guerra con l’Iran e abrogare i dazi introdotti dal presidente Trump.

Gli intervistati bocciano anche la politica interna del tycoon, al punto che molti cittadini statunitensi chiedono con forza interventi rapidi ed energici per affrontare l’aumento del costo della vita.

Il sondaggio, condotto nell’arco di quattro giorni e conclusosi lunedì, mostra che il 71% degli americani – tra cui il 93% degli elettori democratici e il 51% di quelli repubblicani – vuole che Capitol Hill approvi una legge per porre fine al conflitto con l’Iran, avviato da Trump insieme all’alleato israeliano Benjamin Netanyahu nel mese di febbraio. Una percentuale più contenuta, ma comunque significativa, degli intervistati – il 62% – si è dichiarata favorevole a un’iniziativa per abrogare i dazi sulle importazioni introdotti dall’amministrazione Trump.

Sondaggi Usa, Trump bocciato su tutta la linea: il 71% degli americani vuole fermare la guerra con l’Iran e chiede di mitigare il caro vita

Nove intervistati su dieci ritengono che le questioni legate al costo della vita debbano essere una priorità del Congresso nei suoi primi 100 giorni di attività. Percentuali più ridotte vorrebbero invece che l’attenzione si concentrasse su temi come la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, la riforma dell’immigrazione e il cambiamento climatico. Molti americani sembrano tuttavia preoccupati che i democratici possano utilizzare il nuovo potere parlamentare per avviare procedimenti contro Trump.

Il 42% degli intervistati ritiene che sarebbe “un male per il Paese” se il nuovo Congresso tentasse di sottoporre Trump a impeachment, mentre il 33% considera che sarebbe positivo per il Paese. I restanti intervistati non hanno espresso un’opinione o non hanno risposto. Il sondaggio mostra inoltre che il tasso di approvazione di Trump è sceso al 32%, avvicinandosi ai livelli più bassi della sua carriera politica. Tuttavia, anche i democratici non godono di particolare popolarità: il 45% degli americani ha un’opinione favorevole del Partito democratico, mentre il 51% ne ha una sfavorevole.