In Cisgiordania tira una brutta aria. Infatti, malgrado gli appelli della comunità internazionale, continuano gli scontri tra i coloni israeliani e i civili palestinesi. L’ultimo episodio è stato documentato dall’organizzazione ‘Rabbini per i Diritti Umani’ (Rabbis for Human Rights), secondo cui sei persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco da parte di alcuni coloni.

In particolare, i palestinesi sarebbero stati colpiti con bastoni e raggiunti anche dal lancio di alcune pietre durante alcune attività agricole organizzate dal gruppo nel villaggio palestinese di Qusra, nel nord della Cisgiordania. Due dei feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre gli altri sono stati medicati sul luogo dell’aggressione dal personale della Mezzaluna Rossa.

Cisgiordania, coloni israeliani aggrediscono palestinesi e attivisti: sei feriti

Le riprese video dell’episodio, diventate virali sui social network, mostrano gli aggressori a volto coperto mentre lanciano sassi contro gli attivisti, impugnando delle fionde. Poi, non contenti, i coloni hanno iniziato a sottrarre le olive appena raccolte.

Secondo ‘Rabbini per i Diritti Umani’, tra i feriti figurano quattro attivisti dell’organizzazione, che stavano aiutando i coltivatori palestinesi durante la raccolta delle olive, un giornalista e un residente palestinese di Qusra. L’organizzazione racconta che, dopo un’ora e mezza di lavoro, i presenti hanno notato un gruppo di estremisti radunarsi sulla collina sovrastante e hanno allertato la polizia. Il gruppo riferisce che circa 20 coloni hanno sferrato l’attacco proprio dopo l’arrivo sul posto di un contingente dell’IDF, iniziando a lanciare pietre contro i volontari. I soldati hanno risposto lanciando gas lacrimogeni per disperdere gli aggressori, i quali hanno tuttavia tentato di sferrare un nuovo attacco provenendo da una direzione diversa.