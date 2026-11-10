Un'indagine di Apiiro ha individuato oltre mille casi di password e credenziali aziendali esposte su GitHub a causa di una configurazione di Claude Code

Dopo numerosi incidenti, con diversi chatbot che avrebbero violato le sandbox in cui erano confinati, arrivando a condurre attacchi informatici, ora spunta una nuova rogna. Password, chiavi di accesso e credenziali riservate sono finite su Internet a causa di una svista legata a Claude Code, l’assistente per programmatori sviluppato da Anthropic. A scoprirlo è stata la società di sicurezza informatica Apiiro, che ha individuato migliaia di dati sensibili pubblicati senza protezione su GitHub, la piattaforma utilizzata dagli sviluppatori per condividere progetti software.

Secondo quanto scoperto, il problema nascerebbe da una funzione pensata per velocizzare il lavoro e non da un vero e proprio bug informatico. Quando un utente autorizza un’operazione scegliendo di non ricevere ulteriori richieste di conferma, il programma memorizza questa decisione in un file sul computer. Se nel comando impartito sono presenti password o codici di servizio, anche questi elementi possono essere salvati nello stesso documento.

Normalmente questi file dovrebbero rimanere sul computer dell’utente. Tuttavia, secondo gli esperti, le impostazioni che dovrebbero impedirne la condivisione online spesso non funzionano quando il progetto viene copiato su un altro dispositivo o configurato successivamente. Questo può provocare il caricamento automatico dei dati riservati sul web. L’indagine ha rilevato oltre centomila casi di documenti caricati pubblicamente, con più di mille situazioni in cui erano effettivamente presenti password e credenziali aziendali.

Una volta pubblicati, questi dati possono rimanere visibili anche nelle copie create da altri utenti, persino dopo la rimozione del file originale. Gli sviluppatori del programma hanno fatto sapere di essere al lavoro su una soluzione per prevenire il problema e consigliano di utilizzare strumenti di controllo per verificare la presenza di dati riservati all’interno dei progetti.