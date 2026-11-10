L'Anm: il reato di violenza organizzata è “vago”, divieti di raduno e fermo toccano diritti costituzionali, e aprono “scenari inquietanti”

Vago, generico, a rischio di incostituzionalità. E, per la parte sui minori, semplicemente inutile. Martedì in commissione Giustizia alla Camera il decreto Sicurezza, quello nato dopo i cortei di ottobre e ribattezzato “dl Cortei”, è passato sotto la lente di chi dovrà applicarlo. E ne è uscito a pezzi.

Il primo colpo è arrivato dalla presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Chiara Valori, gip a Milano, che ha smontato il nuovo reato di violenza organizzata: la definizione di “gruppo organizzato anche occasionalmente” ha “un contenuto eccessivamente vago e indeterminato”. In generale, dice, “il proliferare di figure autonome di reato e l’innalzamento delle pene complica, invece che semplificare, la vita dell’interprete”.

Bocciati anche divieto di raduno e trattenimento

Poi le misure di prevenzione. Il divieto di raduno deciso dal questore ha “presupposti e contenuti non sufficientemente definiti” e rischia di incidere sul diritto di riunione garantito dall’articolo 17 della Costituzione. E lo fa colpendo persone ritenute pericolose “sulla base di indici molto disomogenei”, senza le garanzie di un processo, “in contrasto con la presunzione di non colpevolezza”.

Ancora più pesante, per Valori, il trattenimento negli uffici di polizia fino a 12 ore. Gli indici di pericolo sono “eccessivamente generici”: bastano anche “mere segnalazioni di polizia”. E l’articolo 13 della Costituzione, che riserva al giudice le decisioni sulla libertà personale, qui viene sostituito da un semplice controllo successivo del pm.

Un pericolo anche il fermo preventivo

L’allarme più forte riguarda la norma che consente di applicare l’ufficio dei gip, uno strumento che incide sull’ordinamento giudiziario. Siccome dopo i fermi i tempi sono troppo stretti, avverte Valori, “verrà utilizzato soprattutto anticipatamente, il che apre scenari inquietanti quando si prevedono anticipatamente arresti di massa”. Tradotto: giudici mobilitati in anticipo, in vista di arresti di massa già messi in conto.

Bocciatura anche dalla presidente del Tribunale per i minorenni

Il secondo colpo arriva dal Tribunale per i minorenni di Milano, la città dei cortei. La presidente Paola Ortolan contesta la stretta sull’imputabilità dei ragazzi. Accedere a una marea di informazioni in rete, spiega, “non equivale ad avere la capacità di regolare il proprio comportamento”. Anzi, la letteratura scientifica dice che lo sviluppo emotivo degli adolescenti “immersi nella rete tende a rallentare più che ad accelerare”.

Il paradosso più spese e processi più lunghi

Ma il dato che pesa di più è un altro: le pronunce per immaturità sono appena lo 0,44% a livello nazionale. “La necessità di intervenire su questo principio francamente non la ravvedo”. Il rischio, prevede Ortolan, è l’effetto opposto: i difensori chiederanno più perizie, pagate dallo Stato con il gratuito patrocinio, e i processi si allungheranno.

Infine, la stoccata sul metodo. “Lo strumento della decretazione d’urgenza davvero non convince, perché non si ritiene né la necessità né l’urgenza”.