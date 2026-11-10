Un manifesto di carico sembra il documento più noioso che esista in un porto: l’elenco di quello che sale e scende da una nave, riga dopo riga, merce dopo merce. A Bari, per provare a leggerne cinque, è servito più di un anno di carte e un ricorso al Tar. E ancora non basta.

Il 17 ottobre 2025 l’avvocata Amina Tridente ha chiesto all’ufficio di Bari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i manifesti di cinque navi attraccate fra agosto e ottobre di quell’anno. Voleva sapere se da quei moli fossero passati armamenti o beni a duplice uso diretti in Israele, il Paese che il 16 settembre 2025 la commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite ha ritenuto responsabile del genocidio a Gaza.

Le Dogane hanno risposto il 27 novembre e il 22 dicembre. Due volte no, per segreto doganale e per mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale. Solo che l’accesso civico generalizzato del decreto legislativo 33 del 2013 spetta a chiunque, e dal 23 dicembre 2016 chi lo usa può tacere il motivo: pretendere un interesse personale è esattamente l’opposto di quello che la norma dice.

Il segreto evocato come una formula

Il 30 ottobre il Tar Puglia ha depositato la sentenza 177/2026 e ha annullato entrambi i dinieghi. Il segreto doganale, per i giudici, andava verificato carta per carta invece che pronunciato come “una parola d’ordine”, per usare l’espressione di Tridente: l’Agenzia del resto ha ignorato l’ipotesi di un accesso parziale e ha opposto la sicurezza nazionale senza interpellare l’Uama, l’ufficio degli Esteri competente sulle autorizzazioni dei materiali d’armamento. I manifesti però restano dove sono.

L’Agenzia deve rifare l’istruttoria, misurare il danno concreto d’intesa con le amministrazioni competenti e oscurare soltanto ciò che è davvero coperto. Il no, da adesso, va motivato riga per riga.

Il precedente di Ravenna

Bari arriva due settimane dopo Ravenna, dove il 16 ottobre il Consiglio di Stato ha respinto l’appello delle Dogane contro la giornalista Linda Maggiori e l’avvocato Andrea Maestri, che chiedevano quante armi fossero transitate dal porto nel 2025: l’amministrazione, scrivono i giudici, ha mancato di dimostrare il danno concreto di un semplice dato numerico, e a Livorno le Dogane quei dati li avevano forniti senza opporre nulla.

Pur di tenerli chiusi l’Avvocatura dello Stato, racconta Maggiori, aveva tirato in ballo addirittura la “guerra mondiale a pezzi” di Papa Francesco. Una formula nata per denunciare le guerre, riciclata per coprirne i rifornimenti. Le Dogane di Trieste intanto hanno negato a Maggiori dati analoghi con motivazioni simili, e a Livorno il 3 novembre il sindaco ha chiesto chiarimenti alla Prefettura su un transito di mezzi militari, secondo la ricostruzione dell’osservatorio The Weapon Watch.

Il diritto di sapere sta già scritto. La legge 185 del 1990 vieta il transito di armamenti verso i Paesi in conflitto armato contro la Carta dell’Onu e verso i governi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, e obbliga il governo a riferire ogni anno al Parlamento anche sui transiti. Un divieto sui transiti si fa rispettare solo sapendo cosa transita. Eppure il ddl del governo Meloni che modifica la 185, approvato dal Senato il 21 febbraio 2024, cancella dalla relazione annuale proprio la parte sui rapporti fra banche e industria delle armi.

Da quando Tridente ha presentato la richiesta è passato più di un anno. Qualunque cosa viaggiasse a bordo di quelle cinque navi ha avuto tutto il tempo di arrivare dove doveva, e intanto l’Agenzia delle Dogane ha speso quell’anno a spiegare a una cittadina che non aveva titolo per chiedere. Il foglio più noioso del porto, per lo Stato che lo conserva, era diventato indicibile.