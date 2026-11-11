Per difendere i sistemi informatici più vulnerabili, ieri il Viminale ha deciso di guardarli più da vicino. Ci sono volute circa due ore di Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con i vertici di intelligence, polizia, Difesa e Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), per arrivare a una nota fatta di sostantivi. “Potenziamento del raccordo” fra apparati, “maggiore scambio informativo” con gli operatori pubblici e privati, “investimenti” senza una cifra.

Il tratto comune degli attacchi recenti, per il Comitato, è la volontà di diffondere allarmi poi rivelatisi infondati per colpire la reputazione delle istituzioni, e lo scambio di informazioni indicato come rimedio sta esattamente lì dove l’Europa zoppica: nel rapporto 2026 dell’Enisa, l’agenzia europea per la cybersicurezza, la partecipazione allo scambio di informazioni fra operatori essenziali si ferma a 26,30 punti su 100 contro una media di 71,53.

Chi è stato

Sulla domanda più semplice, cioè chi faccia questi attacchi, il governo in due giorni ha dato risposte che si smentiscono a vicenda. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al G7 di Parigi, ha attribuito gli attacchi ibridi contro l’Italia «certamente» a «hacker filorussi», senza sapere se dietro ci sia il governo di Mosca. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che per questi attacchi «sotto-soglia» «nessuno può dire da dove arrivano realmente». Intanto la Francia attribuiva l’attacco del 12 ottobre ai frigoriferi di circa 700 supermercati a Shahid Kaveh, legata ai Guardiani della rivoluzione iraniani. La seconda ondata, arrivata fino in Sicilia, resta appesa alla rivendicazione del 4 novembre dai filorussi NoName057(16) e Z-Pentest, ancora priva di riscontri indipendenti.

Sulle competenze il governo va pure peggio. Crosetto ha negato a Repubblica qualsiasi «braccio di ferro» nel governo e nella stessa mattina il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago (FI) diceva al Foglio che droni e attacchi informatici sono «figli di una stessa regia» e che sarebbe «auspicabile un’assunzione di responsabilità della Difesa anche sul cyber». Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI), ai microfoni di Radio Cusano, ha aggiunto l’ammissione più sincera della giornata: «Sono almeno cinque anni che siamo sotto attacco, solo che abbiamo fatto finta che non lo fossimo». Crosetto invece rivendica di ripetere «da 4 anni» che la parte cyber poteva fermare una nazione, e quattro anni sono proprio quelli passati da ministro, dal 22 ottobre 2022. Lo diceva a sé stesso.

I soldi altrove

Ma i soldi? Nel comunicato del Viminale restano una parola. Ieri il direttore generale dell’Associazione bancaria italiana (Abi) Marco Elio Rottigni, in audizione sulla manovra, ha detto che la stretta sulle deduzioni Irap e Ires penalizza anche gli investimenti delle banche in cybersicurezza. E intanto il ministro delle Imprese Adolfo Urso apriva lo sportello dei voucher cyber e cloud: 150 milioni, fino a 20 mila euro a beneficiario. Secondo i capigruppo M5S in commissione Difesa Bruno Marton e Arnaldo Lomuti, il governo ha tagliato del 10% i fondi dell’Acn, circa 15 milioni l’anno, mentre la Difesa dedica al cyber programmi per circa 70 milioni l’anno, lo 0,5% del totale.

Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia porterà alla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama la richiesta che il governo riferisca in Parlamento, citando le notizie di possibili intrusioni nei sistemi della Direzione investigativa antimafia (Dia). Il Viminale scrive che gli hacker vogliono intaccare la reputazione delle istituzioni: ieri, per riuscirci, bastavano due ministri e un sottosegretario che raccontavano la stessa minaccia in tre modi differenti.