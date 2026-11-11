A Gaza vietati pure i pali di ferro per le tende

Un palo di legno ricavato dai bancali del cibo: secondo il Guardian del 9 novembre gli operatori umanitari hanno cominciato a costruirli così dopo che Israele ha limitato i pali di metallo per le tende di Gaza, classificati come materiale a duplice uso, e da allora quel legno regge i teli di chi dorme sulla sabbia.

Domenica 8 novembre, dopo un giorno di pioggia, un costone di sabbia è crollato a sud di Deir al-Balah sulle tende di una famiglia fuggita da Jabalia, e la Protezione civile di Gaza ha contato almeno cinque morti, tre dei quali bambini. Ad Arab News la Protezione civile riferisce oltre 1.500 chiamate di soccorso in poche ore, mentre l’ufficio stampa del governo di Gaza conta almeno 70.000 tende allagate. La tenda di Aisha Al-Zain era separata da quelle sepolte da un unico telo di stoffa. Aisha racconta di aver trovato «una montagna» sopra Tahrir Nabhan, la figlia di suo fratello, incinta di quattro o cinque mesi, sopra sua figlia Mariam e sopra Habiba, che aveva già perso il padre a Jabalia il 20 dicembre 2023. In tre anni di quello che la Commissione d’inchiesta dell’Onu ha definito genocidio, quella famiglia ha cambiato rifugio otto volte.

Il ministero degli Esteri israeliano e il Cogat hanno spiegato perché circa 8.000 tende dell’Oim restano ferme: hanno pali di legno, e secondo Israele materiali simili sono serviti ad Hamas per rinforzare i tunnel. Il motivo è il legno. Haaretz scrive che quelle tende aspettano nei magazzini in Giordania. Il 9 novembre il Board of Peace ha giudicato insufficiente la risposta israeliana e ha scritto che “il tempo delle rassicurazioni prive di attuazione è finito”. Le tende sono ancora lì. Domenica, il giorno della frana, lo stesso ministero degli Esteri aveva scritto che “Hamas non può sottrarsi alle proprie responsabilità ogni volta che piove”.