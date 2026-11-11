Le destre a pezzi sull’invio di armi a Kiev: Meloni minimizza, ma la Lega incalza

Per Giorgia Meloni la questione non esiste. La mancata firma al nuovo decreto armi per l’Ucraina da parte di Giancarlo Giorgetti è dovuta solo a un problema burocratico: il ministro dell’Economia non era fisicamente a Roma in questi giorni, essendo impegnato a Bruxelles con l’Ecofin. Eppure negare il problema è impossibile, come confermato anche dalle parole del leghista Claudio Borghi: per la Lega accettare un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev è impensabile.

Alla fine il pacchetto verrà varato, semplicemente perché non bisogna passare di nuovo per il Parlamento. E così le promesse di Matteo Salvini, che aveva assicurato che la Lega non avrebbe più avallato l’invio di aiuti a Kiev, verranno tradite. Il governo, in pratica, risolve il problema semplicemente ignorandolo: Giorgetti firmerà, assicura Meloni, e il 13esimo pacchetto partirà, come confermato anche dall’audizione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Copasir. Due ore per presentare il pacchetto varato dal governo e non firmato da Giorgetti. Che lunedì, però, avrebbe parlato con Meloni telefonicamente perché il testo, riguardando un documento classificato, non si può firmare digitalmente.

Il pacchetto armi a Kiev manda in tilt la maggioranza, la Lega promette battaglia nel 2027

Questa la versione del governo, con la presidente del Consiglio che assicura che il tema non esiste, si è trattato solo di un “impedimento fisico temporaneo”. Meloni conclude assicurando che Giorgetti, “quando avrà terminato la sua presenza all’Ecofin, tornerà a Roma e firmerà”. Il governo, quindi, nega che la mossa di Giorgetti fosse un modo per la Lega di rivendicare una posizione diversa sugli aiuti all’Ucraina. Ma se Palazzo Chigi nega, c’è chi invece afferma che le cose vanno diversamente. Lo fa per esempio Borghi, sottolineando che “Salvini ha un mandato da parte del suo partito che gli ha detto che noi siamo contrari a ulteriori aiuti” all’Ucraina. Una contrarietà, però, che verrà esplicitata solo nel momento in cui servirà “un altro decreto”.

Non ora, considerando che – come ricorda Crosetto – per il 2026 l’invio è stato già autorizzato a inizio anno. Se ne parla nel 2027, quindi. E magari pure con un altro governo. Per Borghi, comunque, Giorgetti ha fatto bene a non firmare “perché prima” deve vedere il testo e valutare anche gli aspetti tecnici che riguardano il Mef. Per ora resta il fatto che il 13esimo pacchetto è già “coperto dal decreto” di inizio anno, come ammette anche il senatore leghista. Non a caso, Crosetto parla solo di un “passaggio formale”, in riferimento alla presentazione del pacchetto al Copasir: “L’autorizzazione viene data dal Parlamento all’inizio dell’anno e dopo la comunicazione al Copasir gli aiuti possono partire”.

Una procedura, ci tiene a sottolineare il ministro della Difesa, “voluta non da questo governo ma da quelli precedenti”. E proprio parlando del precedente governo, quello di Mario Draghi sostenuto anche dalla Lega, ricorda che aveva già approvato diversi pacchetti di aiuti. Infine, Crosetto evidenzia anche un altro aspetto importante, sicuramente ben accolto dalla Lega: gli aiuti militari “sono sempre più limitati, perché col tempo la quantità diminuisce”.

E intanto schizzano le spese per gli F35

Ma le liti della maggioranza sul tema degli aiuti all’Ucraina e delle spese militari sembra solo di facciata: mentre si discute di una mancata firma, infatti, il governo accelera anche su un altro decreto, quello che aggiorna la spesa per l’acquisto di 115 caccia F35. L’esecutivo ha trasmesso alla Camera lo schema di decreto ministeriale sull’acquisizione dei caccia: un provvedimento urgente e subito assegnato alle commissioni Difesa di Camera e Senato che devono votarlo entro il 13 dicembre. Parliamo di 7,3 miliardi aggiuntivi che portano la spesa totale oltre i 20 miliardi e molto oltre le stime iniziali. La cifra servirà anche per il potenziamento del sito industriale di Cameri, dove i caccia vengono assemblati. Pubblicamente le destre litigano per l’Ucraina, ma poi non hanno problemi ad aumentare, sottotraccia, le spese militari.