La manovra a cui sta lavorando il governo Meloni continua a far discutere. Oggi i ricercatori si sono radunati davanti a Montecitorio per contestare la bozza di legge, dando luogo a un sit-in a cui hanno partecipato anche i leader del campo largo: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

“Il Governo ha aumentato precarietà noi non lo accettiamo”, ha dichiarato la segretaria del Pd, Schlein. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il leader dei pentastellati, Conte, che, parlando in occasione del sit-in, ha detto: “Ci siamo e ci saremo al vostro fianco, un paese che non investe nel capitale umano non ha futuro”.

I ricercatori e i quattro leader del centrosinistra, durante la manifestazione pacifica, hanno duramente criticato la scelta del governo di aumentare le risorse destinate alla difesa e agli armamenti. “Grazie per essere qui, una cosa che vale sempre in tutto il mondo, a tutte le latitudini, è che la lotta paga e se non si lotta non arrivano i risultati. E siete voi che questa lotta la fate anno dopo anno. È solo grazie alla vostra dignità, alla vostra determinazione, se questa questione oggi può divenire finalmente una grande questione nazionale. Perché di questo stiamo discutendo”, ha detto Fratoianni.

“Per le armi trovano miliardi, per la ricerca no”: Schlein e Conte in piazza al fianco dei ricercatori contro la manovra

Il cofondatore di Alleanza Verdi e Sinistra ha poi aggiunto che “quando vinceremo elezioni ci sarà una svolta radicale su questo fronte e per cambiare le vostre vite ma anche il futuro del Paese”. Per Conte, “la ricerca ha bisogno di investimenti. Se a parole la politica vi considera un’eccellenza lo deve dimostrare nei fatti, non è possibile che in questo contesto complicato si trovano 7 miliardi per l’acquisto di F35 e 14 miliardi per le armi e per la ricerca solo tagli. Un paese che non comprende che è prioritaria la ricerca, l’università la scuola. Ci sono oltre 14 miliardi buttati sul progetto Ponte sullo Stretto non si realizzerà mai, investiamoli su questo. Ci avrete sempre al fianco perché il vostro futuro è il nostro futuro, se andate fuori è una perdita per l’intera comunità nazionale”.

“Stabilizzare e fare in modo che si esca dalla precarietà è atto di grande civiltà. Se ieri il governo ha presentato un provvedimento di 7 miliardi per investire in F35 cosa vale di più: la vostra stabilizzazione o partecipare a questa economia di guerra? Il centrosinistra deve dare un cambiamento chiaro e netto”, ha sottolineato Angelo Bonelli.

“Io mi vergogno di vivere in un paese che non crede nella sua ricerca, dobbiamo lottare insieme per la stabilizzazione del futuro. La ricerca deve essere una priorità perché solo così riusciremo a redistribuire le possibilità. Non ci vengano a dire che non c’erano i soldi per stabilizzare perché hanno trovato 14 miliardi per armamenti e 800 milioni per carceri illegali, e un miliardo e sette per la sanità privata e 1,4 miliardi per fare un regalo ai ricchi dando 500 euro di tasse ai miliardari. Staremo uniti al vostro fianco per cambiare finalmente le cose”, ha dichiarato Schlein.