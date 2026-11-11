Beffa in Manovra per i pensionati. Sulle barricate anche le banche

Un’altra raffica di bocciature. Anche il secondo giorno di audizioni sulla Manovra si chiude, come il primo, con tante critiche e pochi elogi per il governo. Sotto assedio ieri sono finite le misure sulle pensioni, sulla sanità, sulla scuola, ma anche sulle banche. È stata l’Abi a chiedere di “valutare insieme” le misure fiscali della scorsa e di questa Manovra, ovvero quello che è stato definito il contributo del mondo finanziario. L’Abi sottolinea che queste misure “determinano un impatto di 22 miliardi”, come spiega il dg Marco Elio Rottigni chiedendo di “evitare penalizzazioni eccessive su costi necessari per l’operatività e gli investimenti” e anche per i lavoratori, con il congelamento del rinnovo del contratto anche a causa della tassa sugli istituti.

Le banche pensano al ricorso contro la Manovra, ma non va meglio sulle pensioni

Le banche ipotizzano un profilo di incostituzionalità, tanto che gli azionisti potrebbero presentare un ricorso alla Corte Costituzionale contro le misure fiscali della Manovra. Non va meglio sul fronte delle pensioni, con la beffa annunciata dalla dg dell’Inps, Valeria Vittimberga: da gennaio la perequazione sarà applicata solo per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo. Quindi da gennaio scatta la rivalutazione per gli importi fino a quella cifra, per gli altri – chi ha assegni superiori ai 2.447,40 euro lordi al mese – se ne parla solo a marzo: per 3,6 milioni di pensioni, con una rivalutazione che sarà solo di cifre tra l’85% e il 32% del totale, gli aumenti arriveranno pure in ritardo.

Inoltre l’Inps ricorda che i requisiti dell’Ape sociale dal prossimo anno saranno più stringenti, con un mese in più necessario per lasciare il lavoro (a 63 anni e sei mesi). Critici anche i sindacati, con Uil e Cisl che si lamentano del capitolo pensioni, della sanità e della scuola. Ancora più dura la Cgil, che lamenta la mancanza di interventi per il 92% che vive con un reddito fisso, critica l’estensione della flat tax e definisce come la scelta “più ingiustificabile” l’aumento “delle spese militari di 14 miliardi per il prossimo biennio”.