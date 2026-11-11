Con la fine del Pnrr il Sud frena: dal 2027 tornerà a crescere meno del Centro-Nord

La rincorsa del Sud è destinata a fermarsi con la fine del Pnrr. Il rapporto Svimez 2026, presentato alla Camera in occasione dell’80esimo anniversario della Fondazione, mostra che quest’anno il Mezzogiorno crescerà ancora più del resto del Paese (+0,9%), ma dall’anno prossimo non sarà più così. La tendenza è destinata a invertirsi presto, già nel 2027: il Pil del Mezzogiorno si fermerà allo 0,5% contro lo 0,6% del Centro-Nord. E la causa è in gran parte legata alla fine del Pnrr.

C’è un dato che lo evidenzia con chiarezza: quest’anno gli investimenti cresceranno del 6% al Sud, ma l’anno prossima la cifra scenderà nettamente a un risicato +0,8% contro un +1,8% del Centro-Nord. E con un’aggravante: con l’inflazione che galoppa, il reddito disponibile reale delle famiglie del Mezzogiorno scenderà dello 0,1% il prossimo anno, mentre nel Centro-Nord crescerà dello 0,6%. Negli anni precedenti, dal 2021 al 2025, il Pil del Sud è cresciuto del 9,5% contro il 6,6% del Centro-Nord e una media nazionale del 7,2%. Una crescita trainata soprattutto dagli investimenti (+24,4%) e da alcuni settori come le costruzioni (+33,2%) e l’industria in senso stretto (+7,8%).

Senza il Pnrr il Sud è destinato a rallentare: meno investimenti e meno crescita

A fare la differenza, come detto, sono i Fondi europei, tanto che il Pil meridionale nel 2026 sarebbe più basso del 2,6% senza il Piano. I problemi, però, restano, come nel caso delle retribuzioni orarie reali, che al Sud sono scese del 9,9% fino al primo semestre del 2026, contro una media italiana che vede un calo dello 7,2%. Di conseguenza, i consumi non crescono al Mezzogiorno (+7,6%) quanto al Centro-Nord (+9,9%). Per quanto riguarda i salari orari, al Sud il 23,3% dei dipendenti guadagna meno di 9 euro lordi l’ora mentre 1,2 milioni di lavoratori vivono in famiglie a rischio di povertà.

Una situazione resa ancora più grave dallo shock energetico, con l’inflazione che a ottobre è del 6,3% al Sud contro il 5,8% del Centro-Nord. Non stupisce, quindi, che continui la fuga dei giovani: in cinque anni il Mezzogiorno ha perso 154mila persone tra i 25 e i 34 anni che sono emigrati verso il Centro-Nord e oltre metà di loro sono laureati. Infine, il direttore di Svimez, Luca Bianchi, rivolge un appello all’Ue, chiedendo di “adottare scelte comuni e politiche economiche e sociali volte a favorire in tutti i suoi territori l’uguaglianza nei diritti e nelle opportunità”.