Che i rapporti tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu non fossero più saldi come un tempo, lo avevamo capito da tempo. Ma nessuno avrebbe immaginato che i due leader, lo scorso fine settimana, avrebbero avuto un durissimo scontro telefonico a seguito delle reiterate richieste del primo ministro israeliano di riprendere le ostilità con l’Iran. A riferire questa conversazione “accesa” è Ynet, il noto portale di informazioni di Israele, secondo cui il presidente americano si sarebbe opposto ai nuovi raid chiesti da Bibi, con un botta e risposta culminato in una vera e propria rissa telefonica.

Le fonti citate da Ynet hanno descritto il colloquio come “una litigata infernale”, sullo sfondo delle divergenze tra Washington e Tel Aviv sull’eventualità di una nuova escalation militare contro Teheran. L’ufficio del primo ministro israeliano ha tuttavia respinto questa ricostruzione, assicurando al portale israeliano che non si è trattato “affatto di una conversazione difficile”. Eppure che le cose non siano state così semplici come riferiscono da Tel Aviv trova conferma anche nelle indiscrezioni di lunedì del Financial Times, che aveva riferito, citando un diplomatico, che Netanyahu telefona quotidianamente a Trump per sollecitarlo a riprendere le operazioni militari contro l’Iran.

Trump contro Netanyahu, lite furiosa al telefono sull’Iran. Bibi continua a chiedere nuovi raid e il tycoon perde le staffe

Uno scontro che, dopo essere diventato di dominio pubblico, ha scatenato la reazione di Teheran. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, prima di partire per la Turchia per partecipare alla 31ª conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop31), ha dichiarato che “gli Stati Uniti e Israele hanno dovuto affrontare le conseguenze delle loro azioni efferate e dei loro crimini nella regione, in occasione delle rispettive recenti elezioni, per mano dei loro stessi cittadini“.

“I risultati elettorali sono andati contro la volontà dei fautori della guerra, degli aggressori e di tutti coloro che, falsamente, si proclamano difensori dei diritti umani e della democrazia, non solo negli Stati Uniti e in Israele, ma anche nei Paesi europei”, ha concluso Pezeshkian, avvertendo Washington e Tel Aviv di non lanciare nuovi attacchi o ne pagheranno le conseguenze.