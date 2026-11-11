Un nuovo attacco all’Iran è “altamente improbabile”; tuttavia, se dovesse essere lanciato sarebbe “cinque volte peggio” di quello dei mesi scorsi. Parole e musica di Donald Trump, che riesce, nel volgere di poche ore, a dire tutto e il contrario di tutto. Secondo quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti in un’intervista alla Cnn, la situazione sarebbe sotto controllo e potrebbe degenerare soltanto se non si registrassero progressi nei negoziati sul programma nucleare di Teheran e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Del resto, secondo la tesi del leader di Washington, l’Iran sarebbe “al collasso”, avrebbe “un’inflazione al 301%” e il suo esercito sarebbe “completamente distrutto”.

Poco dopo, in un’intervista telefonica al programma Washington Journal Primetime di C-SPAN, ha cambiato registro, dicendosi pronto, in caso di necessità, a colpire Teheran con raid ben peggiori di quelli lanciati a febbraio insieme all’Idf di Benjamin Netanyahu. Una posizione muscolare che evidentemente viene appoggiata anche dai suoi fedelissimi, soprattutto dal discusso capo del Pentagono, Pete Hegseth, che, in modo provocatorio, ha sostenuto che il regime di Mojtaba Khamenei “non avrà mai l’arma nucleare” e che Teheran non ha più “il controllo dello Stretto di Hormuz”.

Una tesi, quest’ultima, che sembra essere smentita dai fatti. Anche ieri, infatti, stando a quanto riferito dai Pasdaran, altre due navi in transito in questo strategico lembo di mare sarebbero state danneggiate dalle mine.

Trump diviso tra diplomazia e minacce

La sensazione è che Trump, in questa fase, pur sperando in una soluzione diplomatica, tenga aperta la porta a nuovi raid. Che la situazione sia tesa, però, lo conferma l’ultimo scoop del Wall Street Journal, secondo cui ieri gli Stati Uniti hanno trasferito diversi aerei americani che si trovavano presso la base della Royal Air Force di Mildenhall, in Inghilterra, in seguito a una minaccia proveniente dall’Iran, non meglio identificata.

Un portavoce dell’Aeronautica militare statunitense ha rifiutato di fornire al quotidiano americano dettagli sugli spostamenti dei mezzi, ma ha minimizzato la vicenda, affermando che gli aerei americani vengono trasferiti periodicamente tra diverse installazioni e basi operative per una serie di motivi. Questo spostamento, osserva il quotidiano Usa, avviene dopo che il mese scorso il Pentagono aveva fatto rientrare negli Stati Uniti alcuni bombardieri B-1 da un’altra base britannica, quella RAF di Fairford.

Come riportato dal Wall Street Journal, i funzionari americani erano sempre più preoccupati per un articolato piano attribuito all’Iran, volto a uccidere piloti statunitensi e a colpire gli aerei attraverso l’impiego di droni e altri strumenti. Quel che è certo è che Teheran, contrariamente a quanto affermano Trump e Hegseth, non ha ancora rinunciato a farsi valere e, anche ieri, ha avvertito che, in caso di ripresa delle ostilità, la rappresaglia sarà durissima e non si limiterà al Medio Oriente. Insomma, Washington e Teheran continuano a guardarsi in cagnesco, ma nessuna delle due parti sembra voler davvero riprendere i combattimenti.

Il pressing di Netanyahu per riprendere i raid contro l’Iran

Chi, al contrario, sembra voler tornare subito in guerra è Benjamin Netanyahu. Secondo alcune fonti citate dal Financial Times, il primo ministro israeliano avrebbe telefonato “ogni giorno” al presidente degli Stati Uniti per esortarlo a lanciare una nuova offensiva militare contro l’Iran. Una richiesta che, spiega il quotidiano britannico, è stata respinta al mittente grazie all’intervento di “coloro che non vogliono una guerra, sia all’interno che all’esterno della Casa Bianca”.

Non è chiaro, tuttavia, se Netanyahu avesse avanzato questa richiesta già nelle scorse settimane, in vista delle elezioni nello Stato ebraico, dove la sua coalizione non è riuscita a ottenere la maggioranza, oppure se stia continuando a farlo anche in questi giorni, nel tentativo del primo ministro di restare ancorato alla poltrona.