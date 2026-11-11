Abu Dhabi, nel primo giorno del trilaterale Zelensky celebra i “progressi sostanziali”, ma il nodo resta il Donbass. E Mosca dice no alla Ue al tavolo

“Costruttivi e sostanziali”. Volodymyr Zelensky sceglie due aggettivi prudenti per commentare ieri sera la prima giornata di colloqui trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia ad Abu Dhabi. Il resoconto gli arriva dai suoi negoziatori, e lui lo rilancia su X: si è parlato “nei dettagli della sostanza delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e delle basi per fare in modo che funzionino sul lungo termine”, perché “sono necessari strumenti reali per bloccare una qualsiasi ripresa della guerra”. E poi delle misure umanitarie, dei passi di allentamento delle tensioni e dei prigionieri: “Il rilascio dei prigionieri è una priorità”.

Dal lato americano, l’inviato speciale Steve Witkoff mette a verbale il principio che Kiev voleva sentire. Qualsiasi accordo, scrive su X dopo l’incontro con le delegazioni ucraina ed europee, dovrà rispettare “la sovranità, l’integrità territoriale e l’autonomia decisionale” dell’Ucraina.

Kushner professa ottimismo

L’obiettivo comune, aggiunge, è costruire un quadro concreto che rafforzi la sicurezza del Paese nel lungo periodo. Jared Kushner, l’altro emissario di Donald Trump, parla di distanze che si sono accorciate su ciò che è realisticamente raggiungibile e di un’architettura di sicurezza tra Ucraina, Russia ed Europa che garantisca “decenni, se non secoli, di pace”.

La giornata era cominciata con un vertice tra ucraini, americani ed europei. Poi il tavolo a tre, con la delegazione russa guidata da Vladimir Medinsky e quella ucraina da Rustem Umerov. Quattro ore e mezza di incontri, con una pausa di circa 40 minuti, riferisce la Tass.

Il risultato concreto lo rivendica una fonte della delegazione ucraina a Ukrainska Pravda: un accordo per “uno scambio di prigionieri su larga scala in un prossimo futuro”. Sul tavolo anche le richieste di Mosca e i primi accenni al dopoguerra.

Un escamotage per il Donbass

Il nodo resta il Donbass. Secondo l’Economist, i negoziatori americani avrebbero proposto di ridisegnare i confini amministrativi delle regioni di Donetsk e Luhansk, così da permettere a Vladimir Putin di proclamare la “completa conquista del Donbass” senza che Kiev gli consegni davvero le sue città. Ma una fonte ucraina sentita dal media Tsn smentisce: di confini, ieri, non si è parlato. Dal Cremlino, nessun commento.

Intanto Rubio frena al G7

Il segretario di Stato Marco Rubio, dal G7 Esteri di Parigi, raffredda gli entusiasmi. I colloqui sono stati “molto produttivi”, ma “non si tratta di una questione che sta per essere risolta nelle prossime 24 ore”. E rilancia: il formato a tre dovrà, col tempo, “includere i nostri partner europei al tavolo dei negoziati, poiché sono parte della soluzione a lungo termine”.

No di Mosca al cessate il fuoco e a l’intervento della Ue

Un’ipotesi rifiutata sdegnosamente da Mosca. La Russia, h afatto sapere il ministro degli esteri Sergey Lavrov non accetterà le richieste dei paesi europei per un cessate il fuoco immediato in Ucraina. “Bruxelles sta semplicemente cercando di guadagnare tempo”, ha dichiarato Lavrov, “Tutto ciò che sentiamo da Bruxelles e dalle altre capitali dell’Ue in questo momento è la richiesta di un cessate il fuoco immediato”.

“È la solita vecchia logica”, ha aggiunto, “devono assolutamente guadagnare tempo per i loro clienti, il regime di Kiev, e usare quel tempo per recuperare in qualche modo le perdite militari subite. Non accetteremo questo; lo abbiamo già detto molte volte”.

Il ministro ha sottolineato che “l’idea di definire parametri chiari per una futura architettura di sicurezza e solo successivamente passare alla risoluzione del conflitto russo-ucraino è assolutamente ragionevole”, ma ha avvertito che Mosca non accetterà un’altra tregua che permetta ai paesi europei “di introdurre forze di stabilizzazione nel territorio controllato da Kiev non appena verrà raggiunto un cessate il fuoco in Ucraina”.

E la UE si divide sull’ennesimo prestito a kiev

Bruxelles, intanto, guarda ai soldi. Ursula von der Leyen annuncia che il prossimo Consiglio europeo discuterà “ogni aspetto” dei nuovi finanziamenti a Kiev, “fattore di stabilità” per l’Europa. Ma l’Unione è tutt’altro che compatta: Bulgaria e Slovacchia non vogliono partecipare al prestito, l’Ungheria ha dubbi, e Friedrich Merz ha minacciato di bloccare il bilancio pluriennale 2028-2034 se gli aiuti non arriveranno da tutti i 27. “L’elemento unificante più importante”, prova a tenere insieme la presidente della Commissione, “è il desiderio di pace”.

E Tajani richiama all’unità

Da Parigi parla anche Antonio Tajani, dopo l’incontro con Rubio. “Sosteniamo tutte le iniziative di pace, anche l’incontro di Abu Dhabi riveste una grande importanza”. Ma, avverte, “l’Europa dovrà essere parte dell’accordo di pace perché abbiamo inflitto le sanzioni alla Russia e senza l’Europa non si può chiudere l’accordo”.

Purché parli con una voce sola, “perché l’interesse della Russia è quello di avere un’Europa divisa”. Una divisione che, a Bruxelles, è già sul tavolo. “La pace”, conclude il ministro, “non può significare la sconfitta dell’Ucraina”.

Ma a ciò che dice Tajani, cioè l’Italia, in molti – dall’Ue alla Russia, fino agli Stati Uniti – hanno dimostrato di prestare ben poca attenzione.