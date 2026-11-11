Dopo anni di guerra in Ucraina, ad Abu Dhabi sono iniziati i colloqui di pace tra ucraini e russi, mediati dagli Stati Uniti. Negoziati che si preannunciano difficili e lunghi, vista la permanenza di distanze siderali tra le richieste delle parti, ma che comunque costituiscono una buona notizia, capace di riaccendere le speranze di arrivare alla fine delle ostilità. Peccato che nell’Unione europea in tanti non sembrino credere alla possibilità di un cessate il fuoco e, oltre a continuare a rifornire Kiev di armi, puntino a riarmarsi per fronteggiare un’eventuale guerra tra Russia e Ue.

Una prospettiva da brividi che, almeno per il momento, non sembra suffragata dai fatti. Le forze armate di Vladimir Putin, infatti, dopo quasi cinque anni di guerra sono ancora ben lontane dal raggiungere i propri obiettivi e stanno faticando non poco per piegare la resistenza ucraina. Eppure la Germania, che già in passato ha reso pubbliche le preoccupazioni dei servizi di intelligence tedeschi su un possibile scontro tra Mosca e l’Europa, vede questo rischio più concreto che mai e, infatti, sta potenziando con enormi investimenti la propria macchina bellica, puntando con forza su missili capaci di raggiungere il territorio della Federazione Russa.

Un riarmo che interessa diversi Paesi Ue, ma che nel caso di Berlino sta suscitando apprensione in numerosi leader europei. Come riferisce il Financial Times, la Francia di Emmanuel Macron starebbe facendo pressioni sulla Germania di Friedrich Merz, affinché definisca con chiarezza le condizioni di impiego dei propri missili a lungo raggio in un eventuale conflitto con la Russia.

Mentre si tratta la pace in Ucraina, l’Ue si arma. Macron chiede conto alla Gemania di Merz dei piani per i missili a lungo raggio: “Così si rischia l’escalation nucleare”

In particolare, Macron teme che un attacco convenzionale, con vettori di questo tipo, possa provocare una risposta nucleare di Mosca. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico, citando sei fonti a conoscenza dei colloqui tra Parigi e Berlino, tra i due Paesi l’aria sarebbe tesa. “Se i russi interpretano male il segnale, si potrebbe arrivare alla soglia nucleare senza rendersene conto”, ha avvertito un funzionario francese.

Una preoccupazione legittima che riguarda il piano di riarmo tedesco, che prevede lo sviluppo e l’acquisizione di missili con gittate comprese tra 500 e oltre 2.000 chilometri, capaci di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Parigi teme inoltre che il concetto di “deterrenza avanzata” proposto dal presidente Macron possa indurre il Cremlino ad attribuire alla Francia, potenza nucleare, la responsabilità di attacchi effettuati dagli alleati europei.

Il riarmo tedesco getta Parigi nel panico

Secondo un funzionario francese, serve una dottrina condivisa e sufficientemente chiara da evitare pericolosi fraintendimenti. Berlino assicura di condividere questa esigenza. Un alto funzionario tedesco ha confermato che i colloqui stanno accelerando e che una possibile conclusione potrebbe essere una dichiarazione congiunta di Germania, Francia e Regno Unito sui principi di impiego degli armamenti a lungo raggio.

Londra, che sta sviluppando con Berlino sistemi missilistici con gittata superiore ai 2.000 chilometri, ha ridimensionato i timori francesi, precisando che gli attacchi di precisione sarebbero diretti contro obiettivi militari convenzionali, come centri di comando, depositi di munizioni e infrastrutture logistiche, non contro installazioni nucleari. Il generale tedesco Ingo Gerhartz, responsabile di un comando Nato, ha tuttavia avvertito che Mosca attribuirebbe all’intera Alleanza qualsiasi attacco condotto da un singolo Paese europeo. Per questo, ha sottolineato, l’impiego dei nuovi missili deve rientrare in una strategia concordata tra gli alleati.