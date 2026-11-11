Pete Hegseth, il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, è salvo. I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno affossato il tentativo di impeachment nei confronti del fedelissimo di Donald Trump, finito sulla graticola dopo la debacle elettorale delle midterm in quanto ritenuto responsabile di aver malgestito il conflitto contro l’Iran. Come fa notare Axios, il voto procedurale sull’impeachment è avvenuto con la Camera uscente, quindi ancora a maggioranza repubblicana, in quanto l’insediamento del nuovo Congresso, che sarà a forte trazione democratica, avverrà a gennaio.

Proprio a quel punto, con i dem che controlleranno Camera e Senato, non si esclude che deputati e senatori tenteranno una nuova richiesta di impeachment per Hegseth che, di fatto, non è ancora fuori pericolo.

A lasciarlo presagire è la deputata dell’ala progressista dei Democratici, Alexandria Ocasio-Cortez, secondo cui la mozione d’impeachment contro il segretario alla Difesa Hegseth sarà ripresa, insieme a tante iniziative simili, dal nuovo Congresso non appena si insedierà. “Ripresentare le mozioni? Ci sono così tanti criminali in questa amministrazione che è difficile stabilire un ordine di precedenza. Ci saranno moltissime indagini, immagino molte convocazioni e molti ordini di comparizione (subpoena) e dovremo seguire le prove ovunque ci portino. È lo scenario che ci troviamo ad affrontare”, ha osservato la deputata parlando con la Cnn.

Hegseth scampa all’impeachment, ma a gennaio i democratici possono tornare all’attacco

Quel che è certo è che al momento ad esultare è il presidente Donald Trump che, dopo il voto della Camera, ha dichiarato: “Il tentativo dei democratici di mettere sotto accusa il Segretario alla Guerra Pete Hegseth è miseramente FALLITO! Tutti i repubblicani, a eccezione di Thomas Massie, un vero PERDENTE, hanno votato a favore di Pete”.

Come scrive il tycoon sul social network Truth, ha aggiunto: “I successi in Venezuela e in Iran, i migliori numeri di reclutamento nella storia delle forze armate (con lunghe liste d’attesa per arruolarsi!) e un morale mai visto prima hanno portato all’ASSOLUZIONE di un grande patriota americano. I democratici continuano a strumentalizzare e ad abusare degli Stati Uniti. Bisogna fermarli! RENDIAMO L’AMERICA DI NUOVO GRANDE”.