La nuova escalation del conflitto in Yemen, con l’avanzata dei ribelli Houthi e i raid dell’aviazione dell’Arabia Saudita per fermarli, sta creando una grave emergenza umanitaria e sanitaria. A raccontarlo sono i dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), secondo cui circa “330 mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case in diverse zone dello Yemen” a causa dell’escalation militare registrata negli ultimi mesi.

La provincia di Taiz, nel sud-ovest del Paese, ospita il numero più elevato di sfollati: circa 140 mila, oltre il 40% del totale, secondo i dati dell’OCHA. Nella città di Taiz, la situazione umanitaria sta peggiorando rapidamente. Le strade di rifornimento vitali restano chiuse a causa degli scontri tra le forze governative e gli Ansar Allah (Houthi), con una crescente pressione sui servizi di base che ostacola l’arrivo di aiuti umanitari e di beni commerciali alla popolazione. L’OCHA ha sottolineato che le vie di accesso alla città di Taiz dalle aree controllate dal governo rimangono interrotte o chiuse a causa dei combattimenti.

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Questo limita l’ingresso di assistenza salvavita e di rifornimenti commerciali, mentre i bisogni umanitari continuano ad aumentare. Nell’ambito della risposta all’emergenza, i partner umanitari delle Nazioni Unite hanno ampliato le operazioni di trasporto di emergenza di acqua e di supporto sanitario. Nelle ultime tre settimane sono stati forniti 113 mila litri di acqua potabile al giorno, a beneficio di oltre 7 mila famiglie. Allo stesso tempo, la raccolta dei rifiuti continua a subire gravi interruzioni a causa della carenza di carburante e di rifornimenti. Ciò riduce la capacità di trasferire i rifiuti alla discarica principale e aumenta i rischi sanitari e ambientali legati al loro accumulo nei quartieri residenziali.

La crisi si accompagna a crescenti richieste, a livello locale e internazionale, di riaprire le strade verso la città. Dall’inizio di ottobre, le restrizioni alla mobilità e agli approvvigionamenti si sono inasprite, con accuse agli Houthi di aver chiuso le principali arterie e di aver aggravato un assedio che dura da anni.