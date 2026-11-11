Donald Trump non arretra nella sua battaglia contro i media, rei, a suo dire, di raccontare “fake news” sul suo operato. L’ultimo scontro è quello con la rete BBC che, nella causa per diffamazione intentata dal presidente americano, ha visto il giudice federale respingere la richiesta di archiviazione avanzata dall’emittente britannica. A riferirlo sono i media americani, secondo cui il rigetto riguarda la causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari intentata da Trump, in quanto la BBC avrebbe montato un filmato di un suo discorso, modificandolo in modo fuorviante.

La decisione del giudice federale degli Stati Uniti, è bene specificarlo, non costituisce una condanna ma, molto banalmente, si traduce nel fatto che l’azione legale potrà proseguire. Contestualmente a questa decisione, però, il giudice ha anche respinto l’accusa di pratiche commerciali sleali mossa da Trump contro l’emittente pubblica britannica.

La causa del tycoon contro la BBC

La querela giudiziaria riguarda le lamentele di Trump in merito ad alcuni filmati, tratti da un suo discorso, che, secondo lui, sono stati manipolati in modo da far apparire un suo incitamento ai sostenitori per l’assalto al Campidoglio americano del 6 gennaio del 2021. Quella contro la BBC non è che una delle numerose cause legali avviate dal presidente degli Usa contro i media, nell’ambito di un’ampia campagna di pressione volta a contrastare la copertura giornalistica da lui sgradita.

Il giudice distrettuale Jeffrey Kuntz, in Florida, ha rifiutato di archiviare l’accusa di diffamazione contro la BBC, rilevando che Trump ha presentato una tesi plausibile secondo cui l’emittente avrebbe danneggiato la sua reputazione, essendo consapevole – o dovendo essere consapevole – del carattere fuorviante del filmato.

La decisione di Kuntz non entra nel merito dell’effettiva fondatezza delle accuse di Trump. La causa intentata dal presidente Usa, depositata a dicembre presso un tribunale federale in Florida, accusa la BBC di averlo diffamato assemblando parti del suo discorso: tra queste, un passaggio in cui esortava i sostenitori a marciare verso il Campidoglio e un altro in cui diceva loro di “combattere come dannati”.

È stata invece omessa una parte in cui Trump invocava una protesta pacifica. Il discorso manipolato è apparso in un documentario del programma ‘Panorama‘ della BBC, poco prima delle elezioni presidenziali del 2024, vinte poi da Trump. Un documento interno dell’emittente, trapelato all’esterno, ha indicato tali modifiche come prova di un possibile pregiudizio politico, scatenando una crisi d’immagine per l’emittente e portando a dimissioni di alto livello.

Trump esulta

Una decisione, quella del giudice, che ha fatto esultare il tycoon. Sul social Truth, infatti, il presidente degli Stati Uniti ha scritto: “Questa è una grande vittoria contro le ‘fake news’: la BBC, che distorce in modo gravissimo la verità, è stata appena sconfitta in una sentenza emessa dall’autorevole giudice distrettuale Jeffrey T. Kuntz, del Distretto meridionale della Florida”.

“Nel suo incisivo provvedimento, il giudice Kuntz ha scritto: ‘Nel caso di specie, il network ha creato la notizia. La BBC lo ha ammesso, confermando di aver manipolato un video per far apparire che il presidente avesse rilasciato una dichiarazione, in realtà, mai fatta”, conclude il tycoon dopo il rigetto dell’archiviazione della causa per diffamazione da lui avviata.