A parole, l’Italia è in guerra. “Oggi a essere sotto attacco sono le infrastrutture civili”, aveva detto Giorgia Meloni a Verona, quando sui voli europei piovevano falsi allarmi bomba. E chi sosteneva che i soldi per la difesa vengano tolti alla sanità, aveva ribattuto, “sta dicendo una stupidaggine”.

Antonio Tajani, nel mirino degli hacker, parla da giorni di “guerra ibrida”. “Sin dall’insediamento di questo governo è apparsa chiara la complessità della minaccia cibernetica e si è deciso di affrontarla con trasparenza, rigore e rapidità”, ha ribattuto ieri al question time il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. “Al momento è stato riconosciuto un tratto comune a tutti gli episodi esaminati, ovvero l’intenzione da parte degli hacker di creare elementi di destabilizzazione e di diffondere allarmi, poi rivelatisi infondati”, ha aggiunto. Insomma per il governo la minaccia è reale. Poi però si aprono le tabelle di bilancio e l’allarme si sgonfia.

Alla cyber sicurezza tagliati 189,6 milioni in 13 anni

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il presidio civile contro gli attacchi informatici, nel 2027 potrà contare su 137 milioni per funzionare. La base fissata dal decreto che l’ha istituita è di 122 milioni l’anno dal 2027, il resto arriva con norme successive, a partire dal recepimento della direttiva Nis2.

Il Fondo per l’attuazione della Strategia nazionale, creato dalla prima manovra del governo Meloni, doveva arrivare a 150 milioni l’anno dal 2026 al 2037. Tuttavia la legge di Bilancio 2025 lo ha tagliato di 9,6 milioni per il 2025 e di 15 milioni l’anno fino al 2037. Totale: 189,6 milioni in meno in 13 anni. Intanto Parigi, per fare un paragone, sta lavorando a una strategia che imporrà ai ministeri di destinare almeno il 5% del budget digitale alla cybersicurezza entro il 2027.

Sforbiciato anche il Fondo di gestione

Anche il Fondo per la gestione è stato limato a maggio 2025: un milione nel 2025, quattro nel 2026, cinque l’anno dal 2027. Nella manovra 2027, la parola “cybersicurezza” non compare nemmeno, solo nella relazione tecnica.

Il Fatto quotidiano ha fatto la somma delle voci certe: poco più di 400 milioni per il 2027. La Strategia nazionale 2022-2026 puntava all’1,2% degli investimenti lordi del Paese, circa 5 miliardi secondo il quotidiano. Siamo a meno di un decimo.

Cifre certe, però, come fanno sapere dal ministero della Difesa contattato da La Notizia, è difficile darne: “perché ogni programma ha all’interno una componente cyber. Dagli aerei ai satelliti ai carri armati”. E aggiungono: “Poi c’è una voce in cui si parla di Cyber e quella è facilmente individuabile. Ma il totale sarebbe piuttosto complicato da calcolare”.

Secondo i documenti ufficiali, per la Difesa l’Italia prevede di spender circa 38 miliardi quest’anno, 17,2 dei quali in armamenti e 2,7 andranno in cyber. E per i compiti legati all’AI Act, ha ammesso a luglio scorso il Dg dell’Acn Andrea Quacivi, non c’erano stanziamenti aggiuntivi.

Alle critiche il governo ha risposto che il cyber è dentro la spesa militare. Crosetto ha liquidato le critiche come “propaganda”; Ignazio La Russa ha assicurato che anche le armi servono contro la guerra ibrida. Il Documento programmatico della Difesa indica 1,91 miliardi la dotazione la sicurezza informatica, ma spalmati dal 2025 al 2039.

L’affondo dei 5S sulla manovra: “Più cybersicurezza, meno F-35”

“In manovra non è previsto neanche un euro per incrementare il Fondo per la Strategia Nazionale di Cybersicurezza che questo Governo ha già tagliato del 10 per cento due anni fa”, attaccano i 5S Bruno Marton e Arnaldo Lomuti, che aggiungono “E la Difesa, che il prossimo anno avrà miliardi in più per nuove armi convenzionali, per i programmi di cyberdifesa spende solo poche decine di milioni, in calo di quasi il 30% nell’ultimo anno, stando al Documento Programmatico Pluriennale 2026 diffuso ieri”. “Cybersicurezza civile, cyberdifesa militare, cyberintelligence dei servizi: è su questo che bisogna investire, non su armamenti come i caccia F-35 o i carri armati Panther”, concludono i pentastellati.

La Francia ha 5mila specialisti cyber, la Germania 15.800. L’Italia ne avrà 1500 mas solo nel 2036

Una cosa però è certa: il confronto dell’Italia con gli alleati e impietoso. La Francia ha creato il suo Comando cyber, il Comcyber, nel 2017: oggi conta circa 5mila specialisti. Lo stesso periodo la Germania ha varato il comando per il cyberspazio e l’informazione, diventato una componente autonoma della Bundeswehr con circa 15.800 effettivi, spazio compreso.

L’Italia ci è arrivata quasi dieci anni dopo, con un disegno di legge ancora fermo al Senato che promette un’informata di 1.200 “specialisti militari cyber”. Il ministro della Difesa chiedeva una forza iniziale tra 1.200 e 1.500 unità. Ma secondo la relazione tecnica della commissione Bilancio del Senato, i 1.200 arriveranno a regime solo nel 2036.

Anche sul fronte civile la distanza c’è. L’Acn, del resto, è nata solo nel 2021, con il decreto 82 del governo Draghi. Dal 1° gennaio 2026 la sua pianta organica sale da 506 a 669 posti. Il Bsi, l’Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica, ha più di 1.700 dipendenti…