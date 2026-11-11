L’ipoteca del riarmo sui conti italiani: per i prossimi anni 22 miliardi già vincolati alla difesa

Un’ipoteca da 22 miliardi, da qui al 2031 e oltre. Una zavorra che peserà anche sul prossimo governo, costretto a rispettare le previsioni di investimenti nel campo della difesa. Soldi che serviranno soprattutto per armamenti e munizioni, dal 2027 e per diversi anni fino a dopo il 2031. Si tratta della somma degli investimenti stimati in questi anni, contenuti nel Documento programmatico pluriennale della Difesa 2026-2028 firmato dal ministro Guido Crosetto. Una zavorra legata alla corsa al riarmo che peserà per anni.

Il testo prevede gli investimenti stimati per diverse voci relativi al settore della difesa: dai missili di difesa balistici al sistema Samp-t, dai missili antinavi ai sistemi anti-drone, e tanto altro ancora. Inoltre il governo prevede che la spesa Nato per il riarmo il prossimo anno salirà al 2,1%.

Il conto del riarmo: tutti gli investimenti previsti per la difesa

Entrando nel dettaglio degli investimenti, 6 miliardi serviranno per potenziare la componente pesante dell’esercito fino al 2031, altri otto serviranno negli anni successivi. Poi ci sono i caccia di sesta generazione, per una spesa di 875 milioni quest’anno, 695 il prossimo e altri 152 nel 2028 e infine un totale di 866 milioni dal 2029 al 2031, prima di ulteriori sei miliardi negli anni successivi fino al 2037.

Il bilancio integrato della difesa, stando al documento programmatico, sale a 37,5 miliardi di euro per il 2027: in questa cifra rientrano anche gli investimenti nella difesa del Mimit, le missioni internazionali del Mef e gli stanziamenti del Pnrr. Per il 2026 la cifra finale è invece di 36,7 miliardi, quindi l’aumento il prossimo anno sarà inferiore al miliardo. Poi nel 2028 si stima un calo a quota 36,49 miliardi.

Nel dettaglio, ci sono 22,3 miliardi destinati ai progetti per i mezzi terrestri, 20,3 miliardi per navi, sommergibili e sistemi marittimi, altri 42,5 miliardi andranno agli aerei, agli elicotteri e ai droni e 14 miliardi serviranno per armamenti, munizioni e missili. Ancora, tra le voci, ci sono 5,2 miliardi per digitalizzazione e sicurezza cibernetica e 1,4 miliardi verranno destinati allo spazio, così come si attestano a 1,4 miliardi le risorse per ricerca e sviluppo.

Si sale invece a 8,5 miliardi per basi, strutture sanitarie e poli logistici, mentre per la manutenzione e gli interventi di aggiornamento di mezzi e strumenti tecnologici, oltre che per le scorte, sono previsti 13,4 miliardi da qui al 2039.

La spesa per la Nato sale al 2,1% del Pil

Una voce a parte è quella del bilancio in chiave Nato, che include anche altre voci rispetto al bilancio integrato, come nel caso delle pensioni: in totale nel documento si parla di 48,31 miliardi quest’anno, pari al 2,1% del Pil. Una cifra leggermente superiore ai 47,18 miliardi dello scorso anno.