Sondaggi politici, con Conte il campo largo stravince: quasi 7 punti di vantaggio su Meloni

Se si votasse oggi, il campo largo vincerebbe. Con un ampio margine, che sarebbe molto più ampio in caso di candidatura di Giuseppe Conte come leader del fronte progressista. A dirlo sono gli ultimi sondaggi e, in particolare, la rilevazione di Ixè sulle intenzioni di voto.

Un sondaggio che considera due scenari: uno con le primarie vinte da Conte e l’altro con l’affermazione ai gazebo di Elly Schlein. Chiunque sia il leader, il centrosinistra è in ogni caso avanti, ma tra i due scenari la differenza è notevole: vediamo nel dettaglio i risultati dei sondaggi.

Sondaggi elettorali, con Conte il campo largo stravince, con Schlein margine ristretto

Il primo scenario è quello di Schlein come candidata del campo largo dopo le primarie: in questo caso, il fronte progressista raggiungerebbe il 44,6% dei consensi contro il 41,8% del centrodestra: il vantaggio è quindi di meno di tre punti. Con Conte leader progressista, invece, il vantaggio aumenta: il campo largo raggiungerebbe il 47% contro il 40,7% del centrodestra, per una differenza di oltre sei punti.

Il sondaggio considera anche un terzo scenario, quello di fatto attuale: il fronte progressista senza un leader esplicitato. In questo caso i progressisti si attestano al 44,5% contro il 40,8% del centrodestra. Tradotto: il campo largo anche senza leader raccoglie gli stessi voti che con Schlein candidata, ma il centrodestra perde consensi rispetto allo scenario con Schlein leader. Un risultato che evidenzia come Conte sia di gran lunga il candidato più competitivo, oggi, del fronte progressista.

Le intenzioni di voto: crolla il Pd, salgono Fratelli d’Italia e M5s

Per quanto riguarda i singoli partiti, prendiamo in considerazione il dato che fotografa lo stato attuale, senza un candidato definito del campo largo. Fratelli d’Italia resta ampiamente in testa con il 26,5% dei voti e una crescita, rispetto alla rilevazione di settembre, dello 0,4%. Diversa la tendenza per il Pd, che perde addirittura l’1,1% e scende al 20,9%.

Bene il Movimento 5 Stelle: con tre decimi di punto in più raggiunge il 13,9%. Indietreggia Forza Italia (-0,1%) al 7,5%, tornando così davanti a Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci perde nove decimi di punto e si ferma al 7,2%. In flessione Avs, che perde un punto e si ferma al 6,3%, mentre la Lega recupera lo 0,5% e raggiunge il 5,1%. Più staccate Azione al 2,6% e Italia Viva al 2%.

Con questo scenario il campo largo vincerebbe con quasi quattro punti di vantaggio e questo vorrebbe dire ottenere il premio di maggioranza: secondo la simulazione di Ixè il fronte progressista avrebbe 225 seggi alla Camera e 115 al Senato, con il centrodestra a quota 149 alla Camera e 74 al Senato.