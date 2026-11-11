Dal libro Laterza a Saviano, da Scurati a Veltroni: tre anni di assalti (e polemiche) della destra ai libri e a chi scrive

La storia ormai la conosciamo: pagina 666 del terzo volume di Trame del tempo, il manuale di storia che Laterza pubblica per il triennio delle superiori, scrive che Fratelli d’Italia continua ad avere “una stretta relazione con la sua base dichiaratamente fascista” e parla di “misure dichiaratamente liberticide”. L’altro ieri, a margine di un incontro con gli studenti della scuola media Goffredo Mameli di Milano, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha chiesto il ritiro del libro, che a suo dire contiene “affermazioni del tutto strumentali e inattendibili”, salvo poi concedere all’editore, in una nota, un magnanimo “si tenga il suo libro”.

È il secondo giro. A giugno 2025 la deputata Augusta Montaruli (FdI) aveva sollevato il caso con un’interrogazione e Valditara aveva chiesto all’Associazione italiana editori di verificare i fatti del volume. L’Aie gli rispose che il controllo sui contenuti esula dalle sue competenze, mentre Alessandro Laterza parlava di “anticamera della censura”. Stavolta la pratica l’ha riaperta il parlamentare Galeazzo Bignami (FdI), che ha trovato il manuale fra le novità in vendita.

Tre anni di indici

A febbraio 2025 il deputato Rossano Sasso (Lega) ha presentato un’interrogazione contro La più bella del mondo di Walter Veltroni, la Costituzione raccontata ai ragazzi e regalata dal Comune di Buccinasco alle elementari, denunciando “bimbi che indossano i tacchi”, e l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha avviato una verifica. Il bambino con i tacchi era Pio La Torre, che andava a scuola con le scarpe della zia perché la famiglia non poteva comprargliene un paio, e che la mafia ha ucciso il 30 aprile 1982. Bastava arrivare in fondo al capitolo.

Nel 2024 l’Italia era ospite d’onore alla Buchmesse di Francoforte dopo 36 anni e dalla delegazione del commissario straordinario del governo Mauro Mazza mancava Roberto Saviano: Sandro Veronesi, Paolo Giordano, Francesco Piccolo e il poeta Franco Buffoni hanno rinunciato per solidarietà. Un mese prima la Rai aveva cancellato il monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicandolo sui social, aveva preferito discutere dei 1.800 euro di compenso.

Querele e sospensioni

Quando il dibattito stanca, si passa alle carte bollate. Il 12 ottobre 2023 il tribunale di Roma ha condannato Saviano a 1.000 euro di multa per un epiteto con cui aveva definito Meloni nel 2020, su querela della premier, che come parte civile chiedeva 75mila euro. La querela contro il filologo Luciano Canfora, che l’aveva chiamata «neonazista nell’animo», la premier l’ha ritirata a ottobre 2024, alla vigilia del processo di Bari. A novembre 2024 l’Ufficio scolastico regionale del Lazio ha sospeso per tre mesi, con lo stipendio dimezzato, Christian Raimo, scrittore e docente del liceo Archimede di Roma, per le parole pronunciate su Valditara durante un dibattito pubblico. Il bersaglio cambia, il fastidio resta lo stesso: chi scrive.

I libri graditi, invece, si raccomandano dal palco. A ottobre 2024, alla presentazione di Perché l’Italia è di destra di Italo Bocchino, il presidente del Senato Ignazio La Russa si è rivolto a Valditara, seduto in prima fila, come riportò la Tecnica della Scuola: «Caro ministro dell’Istruzione, mi piacerebbe che questo libro venisse distribuito e adottato nelle scuole». Lì il rischio di indottrinamento, evidentemente, era tollerabile.

Almeno, a forza di interrogazioni, si torna a parlare di libri e a farne parlare. Chissà se li leggono. Nel luglio 2023 l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, giurato dello Strega, votò la cinquina dei finalisti e poi promise in diretta su Rai 3 «Proverò a leggerli». A pagina 666 ci sono arrivati, chissà se hanno letto anche le 665 che vengono prima.