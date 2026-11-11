Decreto bollette, quanto si risparmia davvero col tetto al prezzo

Il risparmio, alla fine, sarà minimo. Il nuovo decreto Bollette, approvato dal governo e che introduce un tetto al prezzo del gas utilizzato per l’energia elettrica, porterà dei benefici per le famiglie quantificabili in pochi euro.

Il meccanismo utilizzato per abbassare le tariffe elettriche prevede un tetto di 58,9 euro al megawattora per il prezzo del gas necessario alla produzione elettrica ed entrerà in vigore dal gennaio del 2027. Mentre il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, parla di uno sconto del 4-5% in bolletta e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva a ipotizzare benefici fino a 520mila euro per le imprese, la realtà è che le varie stime indicano risparmi limitati, dai 7 ai 23 euro l’anno. Ma quanto si risparmierà davvero per la bolletta elettrica?

Come funziona il meccanismo e chi può avere gli sconti

Il meccanismo prevede di introdurre un price cap al costo del gas utilizzato per produrre energia elettrica. La differenza tra il price cap e il costo di mercato viene rimborsata ai produttori attraverso gli oneri in bolletta. Quindi a pagare sono sempre i consumatori. L’onere, però, è inferiore al calo previsto per il prezzo all’ingrosso, quindi qualche risparmio per le famiglie ci sarà, anche perché una quota viene assorbita dagli operatori integrati, ovvero le società che producono e vendono energia, che quindi guadagnano meno. Il meccanismo riguarda 18 milioni di utenti che hanno il contratto a prezzo variabile, circa due terzi del totale.

Quanto si risparmia davvero sulle bollette elettriche con il price cap

Ma quanto si risparmia davvero sulla bolletta elettrica con il price cap? Diverse associazioni hanno fatto alcune stime. Secondo l’Unione nazionale consumatori il cliente tipo avrà una minor spesa che al massimo sarà di 14 euro l’anno. Il think tank Ecco parla di 17 euro in meno l’anno. Il Codacons fornisce un range tra i 7 e i 23 euro: la cifra è più bassa per i single e più alta per le famiglie numerose, che quindi consumano di più.

Sconti, come accusa il deputato di Avs, Angelo Bonelli, che sono pari “a un caffè al mese”. O, come dice Davide Faraone di Italia Viva, sono pari a “un caffè e un cornetto al mese”. Insomma, parliamo di pochi euro risparmiati a fronte di rincari che negli ultimi mesi sono stimati sopra i 300 euro. Le famiglie con questo meccanismo, arrivato peraltro in ritardo, recuperano meno del 10% di quanto speso in più.

E resta poi la questione del gas, perché il meccanismo non interviene sulle bollette del gas, per le quali non ci sarà alcun tetto. Questo vuol dire che, con la stagione invernale appena iniziata, gli italiani pagheranno bollette molto più care, tanto che è già stato registrato il record storico sulle tariffe del gas. Ma per queste, nonostante il peso delle bollette si farà sentire proprio nei prossimi mesi, il governo non ha fatto nulla. Quindi 10-20 euro risparmiati in un anno sull’elettricità, a fronte di aumenti forse anche di centinaia di euro per il gas.