L’industria non riparte: a spingerla è solo la produzione energetica

L’industria italiana non riparte. La crescita della produzione dell’1,2% a settembre rispetto ad agosto è solo un’illusione, visto che l’aumento è legato all’inevitabile calo nel mese estivo. Quindi, se la produzione aumenta leggermente su base mensile grazie alla spinta di beni strumentali e intermedi, su base annua il dato è ben diverso: il calo registrato dall’Istat è dello 0,1%. Limitato, ma in realtà meno di quel che sembra: a trainare è il comparto dei mezzi di trasporto, in particolare con il +22,2% delle auto. E l’altra spinta arriva dall’energia (+4,7%), mentre si registrano molti settori in rosso: in calo i beni intermedi (-1,4%) e i beni di consumo (-3%).

Ma c’è a chi va anche peggio, come la chimica che perde oltre otto punti e l’alimentare che flette di quasi due punti. Insomma, se la produzione resta quasi stabile è solo grazie a un paio di settori, tra cui anche quello delle armi, mentre il resto dell’industria vive uno stato di crisi. Nella media del terzo trimestre, inoltre, il livello della produzione scende dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti.

L’industria non riparte, sulla produzione le associazioni a difesa dei consumatori parlano di anno nero

L’Unione nazionale consumatori, con il suo presidente Massimiliano Dona, parla di “dati negativi” spiegando che l’aumento mensile dipende solo dalla “chiusura delle fabbriche” ad agosto e che il calo annuale viene mascherato dall’impennata legata al caro energia. Per il Codacons questi dati evidenziano che “prosegue l’anno nero dell’industria italiana”, con i principali raggruppamenti che registrano “una preoccupante flessione”, con l’unica eccezione dell’energia.