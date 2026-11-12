Ricavi, utili e investimenti in crescita: Snam conferma gli obiettivi per il 2026

Crescono i ricavi e crescono anche gli utili per Snam nei primi nove mesi dell’anno. Per i primi la quota è aumentata del 10,8% a 3,04 miliardi, mentre l’utile netto è in salita del 4% a 1,11 miliardi e il margine operativo lordo aumenta del 10,6% a 2,4 miliardi. In rialzo anche gli investimenti, che passano da 1,76 a 2,31 miliardi grazie all’acquisizione di Olt, il rigassificatore galleggiante di Livorno, e grazie allo sviluppo della Linea Adriatica tra Puglia ed Emilia-Romagna. Poco più della metà degli investimenti è in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e il 31% rispetta la tassonomia europea.

Buone notizie anche sul fronte degli azionisti: come previsto dal piano, l’acconto sul dividendo è in progresso del 4% a 12,57 centesimi. Confermate, inoltre, le stime riguardanti l’intero esercizio, con investimenti a quota 2,8 miliardi, Rab tariffaria a 28,8 miliardi e margine operativo lordo sopra 3,1 miliardi. Per l’utile netto la previsione raggiunge quota 1,45 miliardi con un indebitamento finanziario di circa 18,9 miliardi.

Snam, missione compiuta: stoccaggi oltre il 90%

Risultati che, secondo l’amministratore delegato Agostino Scornajenchi, “dimostrano la resilienza della nostra performance e l’efficacia della nostra strategia”. L’ad è soddisfatto di una crescita che continua, accelerando sugli “investimenti in infrastrutture essenziali per la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico”. Altro aspetto cruciale e sottolineato da Scornajenchi è quello relativo agli stoccaggi di gas, il cui riempimento ha superato il 90% entro il 31 ottobre, quando si è di fatto chiusa la stagione delle iniezioni nei magazzini. La prossima tappa è fissata per il 14 dicembre, quando verrà aggiornato il piano che si trasforma in “The energy integration journey”, un nuovo nome per spiegare come il viaggio passi dalla narrazione della transazione “alla concretezza dell’integrazione energetica”. D.C.