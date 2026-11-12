Big energetici e petroliferi, affari d’oro per le grandi aziende

Tra le aziende italiane con il fatturato più alto nel 2025 a occupare i primi posti ci sono società energetiche e petrolifere pubbliche.

La crisi c’è, ma non per le grandi aziende. Il 2025 si è chiuso con fatturati da record per le grandi aziende pubbliche e soprattutto per il settore energetico. Parliamo dello scorso anno, quando ancora non era scoppiata la nuova crisi energetica causata dalla guerra in Iran, ma di certo le aziende del settore sono arrivate a fronteggiare l’emergenza con un bel tesoretto. L’analisi dell’Area studi Mediobanca dedicata ai maggiori operatori italiani prende in considerazione l’esercizio 2025 ed emerge che i primi posti della classifica sono occupati dai grandi operatori energetici a controllo pubblico.

Nelle prime venti posizioni ci sono dieci imprese pubbliche, sei private e anche quattro a capitale estero. La prevalenza è senza dubbio quella del settore petrolifero, con otto aziende tra le prime venti. I bilanci analizzati sono quelli di 2.547 aziende suddivise per settore, comprendenti imprese e banche.

Gli affari d’oro delle grande aziende: spiccano società energetiche e petrolifere

Partiamo dal ruolo dello Stato: le società pubbliche rappresentano il 72% del fatturato, il 79% del valore aggiunto e il 67% dell’occupazione tra le prime venti. Il podio per fatturato è uguale a quello dello scorso anno: Eni è in testa con 82,2 miliardi, seguita da Enel a quota 78,1 miliardi e Gse – Gestore dei servizi energetici a 59,6 miliardi. In totale quasi 220 miliardi in tre, circa il 50% del fatturato della top 20. Subito dietro troviamo Prysmian con 19,7 miliardi, Leonardo a 19,5 miliardi e Stellantis Europe a 19,1.

Nelle prime dieci posizioni anche Ferrovie dello Stato Italiane (16,8), Edison (16,2), Saipem (15,5) e A2A (13,8). Sul fronte degli utili, in testa c’è Enel a 4,2 miliardi, seguita da Eni a 2,6 e Poste Italiane a 2,2; ai piedi del podio c’è Ferrari, a quota 1,6 miliardi. Sul fronte dell’occupazione, l’aumento tra tutte le società in graduatoria è stato del 2%. In testa c’è Poste Italiane, primo datore di lavoro in Italia con 119.755 addetti (in crescita dello 0,5%), seguita da Ferrovie a 96.841 e Leonardo a quota 62.762.

Dalle banche distribuzione da record agli azionisti

Capitolo a parte per le banche: l’indagine analizza i bilanci di 351 istituti. L’attivo ammonta a 2.810 miliardi, in aumento di 117 miliardi (+4,3%) rispetto all’anno precedente. La redditività fa segnare un risultato d’esercizio da 34,3 miliardi, in crescita rispetto ai 31,7 miliardi del 2024. Lo scorso anno sono poi stati destinati agli azionisti, attraverso dividendi, 22 miliardi di euro. Andando a guardare la classifica delle prime venti banche per totale attivo tangibile, il podio conferma sul gradino più alto Intesa Sanpaolo (949,2 miliardi, in crescita del 2,9%), seguita da Unicredit (867,1 miliardi e +10,9%) e Cdp a 390,7 miliardi (in lieve calo dello 0,1%).