Cina attacca Usa: “spionaggio” pretesto per blocco tecnologico

Milano, 12 nov. (askanews) – Lo scandalo che ha travolto Nvidia sta complicando le già difficili relazioni fra Usa e Cina sui temi tecnologici, il grande campo di battaglia della geopolitica dei nostri tempi.Pechino accusa Washington di voler usare il pretesto dello “spionaggio” per imporre nuove limitazioni in materia, dopo che il ceo e cofondatore del colosso tech Jensen Huang ha ammesso di aver avuto una relazione con una donna, Alice Huang, ritenuta dai servizi segreti Usa una collaboratrice dell’intelligence cinese.”Abbiamo già chiarito la nostra posizione riguardo alla cosiddetta narrazione della ‘spia cinese’ – dice Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri – Il progresso tecnologico della Cina è guidato dall’innovazione indipendente e dalla cooperazione aperta. La parte statunitense dovrebbe smettere di inventare tali narrazioni sulle spie come pretesto per imporre un blocco tecnologico”Huang, co-fondatore di Nvidia e artefice della trasformazione dell’azienda nel principale fornitore mondiale di chip per l’intelligenza artificiale, ha sempre sostenuto la necessità per la sua azienda di vendere al mercato cinese e dunque di eliminare le restrizioni alla vendita di chip avanzati.Tanto che l’anno scorso, il presidente statunitense Donald Trump ha autorizzato l’esportazione in Cina dei chip H200 di Nvidia, nonostante le obiezioni dei “falchi” di entrambi i partiti, preoccupati che Pechino possa prevalere nella corsa al dominio dell’intelligenza artificiale.