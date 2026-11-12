Il rapporto Caritas 2026 fotografa la povertà in Italia: 126.850 persone hanno ricevuto aiuti alimentari e aumentano le fragilità sanitarie

La povertà in Italia è un problema sempre più serio. A lanciare un nuovo allarme è l’ultimo rapporto di Caritas Italiana, secondo cui le difficoltà economiche delle persone assistite “tendono a protrarsi nel tempo”, mentre “bisogni diversi si intrecciano”. Stando al documento, nel 2025, tra le persone registrate dai servizi informatizzati, 126.850 hanno ricevuto aiuti alimentari attraverso pacchi, empori o buoni spesa.

Il 48,2% dei beneficiari degli aiuti alimentari è in contatto con la Caritas da almeno tre anni: un segnale di quanto il sostegno alimentare rischi di trasformarsi in una soluzione stabile, anziché restare un intervento emergenziale. Sul fronte sanitario, il 16,1% delle 282.539 persone accompagnate dalla rete Caritas ha manifestato fragilità legate alla salute. Tra il 2015 e il 2025, il numero delle persone con queste problematiche è cresciuto del 69,4%, evidenziando un aggravamento della dimensione sanitaria della povertà.

Il Rapporto ‘Povertà e Risorse 2026’, presentato oggi da Caritas Italiana, si articola in due pubblicazioni: ‘La misura dell’invisibile’, che ripercorre 30 anni di osservazione delle trasformazioni sociali del Paese, e ‘Non c’è povertà senza risorse’, dedicata alle risorse e alle responsabilità che istituzioni e comunità possono mettere in campo per contrastare le disuguaglianze.

La prima rilevazione nazionale sugli ambulatori Caritas ha inoltre censito 110 ambulatori e studi medici in 89 diocesi, che nel 2025 hanno assistito 30.675 persone.

Le difficoltà rilevate, spiega Caritas, si inseriscono in un contesto nazionale nel quale, secondo il Rapporto Bes 2026 dell’Istat, oltre 5,6 milioni di persone hanno rinunciato nel 2025 ad almeno una visita medica o a un accertamento diagnostico di cui avevano bisogno.

L’appello del direttore di Caritas Italiana

“Trent’anni di osservazione ci consegnano la responsabilità di non limitarci a raccontare la povertà, né di considerare sufficiente la nostra capacità di assisterla”. È uno dei passaggi delle conclusioni di don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, che ha rivolto un appello anche alla politica: “La nostra richiesta non è certo quella di sostenere un sistema sempre più grande di aiuti. Chiediamo di costruire un Paese nel quale sempre meno persone siano costrette a ricorrervi”.

Secondo Pagniello, è necessario “misurare, accanto alle risorse impiegate o alle prestazioni erogate, soprattutto ciò che concretamente cambia nella vita delle persone”. Per contrastare la povertà alimentare, ha aggiunto, “è necessaria una regia unitaria delle misure pubbliche, oggi frammentate tra interventi e amministrazioni diverse”.

Il direttore di Caritas Italiana ha quindi invocato misure di contrasto alla povertà “universalistiche” e “impegni concreti per abbattere le liste di attesa”. “Dal programma europeo FSE+ per la distribuzione degli aiuti alimentari alla Carta Dedicata a te, fino al Reddito alimentare sperimentato in quattro città: strumenti che non dialogano tra loro e che non consentono di sapere quante famiglie ricevano più sostegni, quante restino escluse e, soprattutto, quali risultati producano gli interventi”, ha sottolineato.

“Chiediamo di superare questa frammentazione, di valorizzare il lavoro di chi da anni accompagna percorsi di promozione, di rendere pubblici i risultati delle misure e garantire sostegni più universalistici, capaci di rispondere alle reali condizioni delle famiglie, insieme a politiche territoriali che assicurino a tutti un’alimentazione adeguata”, ha aggiunto il vertice di Caritas Italia.

La povertà sanitaria fa paura

Sul fronte della povertà sanitaria, Pagniello ha auspicato che “siano aumentati e resi stabili i finanziamenti pubblici”, insieme al rafforzamento del personale sanitario e dei servizi territoriali, a un impegno concreto per ridurre le liste di attesa e alla garanzia degli stessi livelli essenziali di assistenza in tutto il Paese.

“Le Case della Comunità devono essere luoghi realmente accessibili, capaci di raggiungere anche chi oggi resta escluso dalle cure, attraverso una collaborazione strutturata tra servizi sanitari, Comuni e realtà di prossimità”, ha spiegato il direttore di Caritas Italiana.

“La loro efficacia va misurata sulla reale capacità di prendere in carico le persone, non soltanto sull’attivazione delle strutture. Al Governo, al Parlamento e alle Regioni chiediamo scelte precise, risorse adeguate e strumenti trasparenti per valutarne gli effetti”.

Le Caritas, ha aggiunto, sono pronte a contribuire con la conoscenza dei territori e l’esperienza maturata nell’incontro quotidiano con le persone. “Ma la solidarietà non può diventare un alibi per le mancanze delle politiche pubbliche, né gli ambulatori e i servizi solidali possono sostituire stabilmente ciò che spetta alle istituzioni garantire. Il nostro obiettivo comune non può essere quello di rendere più efficiente la gestione della povertà, ma contribuire a superarla”, ha concluso Pagniello.