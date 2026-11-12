Con il cambiamento climatico che avanza inesorabile, spinto dall’azione umana, gli eventi meteo estremi sono sempre più frequenti e intensi. Tuttavia, un Paese su tre nel mondo è ancora sprovvisto di un sistema di allerta precoce per le catastrofi. È quanto rileva un rapporto delle Nazioni Unite, secondo cui il 70% dei Paesi dispone ora di sistemi di allerta precoce, ma le popolazioni più vulnerabili rimangono le meno protette.

Un dato che fa riflettere perché oggigiorno la scienza può prevedere l’arrivo di un uragano, anticipare un’ondata di calore e inviare un allarme a un telefono cellulare, sottolinea il rapporto, ma, in gran parte del mondo, queste informazioni non raggiungono ancora chi ne ha più bisogno.

L’Onu lancia l’allarme: “un Paese su tre è ancora sprovvisto di sistemi di allerta precoce per catastrofi”

In questo scenario, sono i piccoli Stati insulari in via di sviluppo ad avere la copertura più debole, mentre i Paesi meno sviluppati dispongono dei sistemi meno completi. In altre parole, sostiene l’Onu, si è venuto a creare un pericoloso paradosso: coloro che hanno contribuito meno al riscaldamento globale spesso e volentieri rimangono i più vulnerabili alle sue conseguenze.

Il rapporto, realizzato insieme dall’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) e dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (Undrr), evidenzia come siano 136 i Paesi che dispongono di sistemi di allerta precoce per diverse tipologie di calamità naturali, rappresentando oltre due terzi di tutti i Paesi. Dall’inizio del 2015, questa percentuale è aumentata del 143%, ma dietro questi progressi persistono profonde disparità. Nell’ultimo anno, undici Paesi africani hanno dichiarato di disporre di sistemi di allerta precoce, ma la copertura del continente è ancora al 77%. Infine, le risorse per l’osservazione meteorologica, sottolinea l’Onu, restano tristemente insufficienti a fronte dell’obiettivo fissato dalle Nazioni Unite di proteggere ogni abitante del pianeta con un sistema di allerta precoce entro la fine del 2027.