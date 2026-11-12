Studenti in calo e scuole che chiudono i battenti, malgrado il loro ruolo decisivo nel contrasto delle crescenti disuguaglianze, della povertà educativa e dell’isolamento sociale. Questa è la fotografia scattata da Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre cento anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, in vista della Giornata mondiale dell’Infanzia, che si celebra ogni anno il 20 novembre.

Secondo il dettagliato studio pubblicato da Save the Children, negli ultimi dieci anni, in Italia, a causa del calo demografico, si contano oltre 800 mila alunni in meno nelle aule. Meno iscritti e il piano di dimensionamento hanno prodotto la chiusura di 1.571 sedi scolastiche in dieci anni, mentre circa 3 mila Comuni rischiano di perdere la loro unica scuola primaria.

Aumentano pluriclassi e accorpamenti, oltre un terzo delle scuole dell’infanzia ha sezioni con pochi alunni, a rischio chiusura, e un ragazzo su tre tra i 14 e i 19 anni vive in un Comune senza una scuola superiore. Di fronte a questo scenario, l’Italia continua a investire nell’istruzione solo il 4% del PIL, salito al 4,1% nel 2025 grazie alle ingenti risorse arrivate dall’Europa con il PNRR, la cui fase di attuazione si concluderà nel 2027. Circa il 70% della spesa viene assorbita dal personale scolastico, per il 25% precario e pagato meno che negli altri Paesi europei.

Persistono forti divari territoriali nell’accesso a mense e tempo pieno, mentre, nonostante gli investimenti sull’edilizia scolastica, quasi due edifici su tre sono ancora privi del certificato di agibilità.

Il rapporto di Save the Children

Come si legge nella XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Scuola liberatutti”, diffusa da Save the Children, l’istruzione è in tilt. Un rapporto in cui vengono messe in luce anche le numerose sfide che si trova ad affrontare oggi il sistema scolastico, dall’inclusione all’uso dell’intelligenza artificiale, che 9 adolescenti su 10 già utilizzano e che il 69% vorrebbe anche nella didattica, a fronte del 45% degli insegnanti.

La conoscenza dei rischi associati all’utilizzo dell’AI è tuttavia ancora limitata sia tra gli studenti sia tra i docenti. Una scuola in cui solo il 21% delle 15enni e il 30% dei 15enni dice di sentirsi sostenuto dai propri insegnanti, una delle percentuali più basse d’Europa. Al contempo, gli insegnanti stessi sono spesso precari, con quasi un quarto di loro supplente (a tempo determinato) nell’anno scolastico 2024-25.

“La scuola è il luogo in cui una società dovrebbe rendere possibile ciò che le condizioni di partenza non garantiscono. Eppure, questo sembra oggi sempre più difficile”, ha dichiarato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia.

“In un Paese in cui le disuguaglianze si sono cristallizzate, l’ascensore sociale è fermo, le voci e i bisogni di studenti e studentesse faticano a farsi ascoltare nel dibattito politico sulla scuola. Le ragazze e i ragazzi chiedono una scuola all’altezza delle loro aspirazioni. Non vogliono essere soltanto destinatari dell’istruzione, ma interlocutori ascoltati e coinvolti nelle scelte che riguardano il loro presente e il loro futuro. Eppure, sono ancora troppo pochi gli spazi nei quali possono davvero far sentire la propria voce, essere ascoltati e contribuire alle decisioni che li riguardano.

Per questo la scuola deve essere anche una palestra di democrazia, nella quale esercitare concretamente la partecipazione e la rappresentanza, fin dalla primaria, sviluppando le competenze e la fiducia necessarie per prendere parte alla vita democratica del Paese”, ha concluso.

Attraverso le voci di studentesse e studenti, docenti, dirigenti scolastici, ma anche di famiglie, sociologi, pedagogisti e psicologi, l’Atlante mette al centro la scuola come presidio fondamentale di incontro tra generazioni e di costruzione della comunità. Il viaggio compiuto da Save the Children tra le aule e gli istituti scolastici d’Italia per raccogliere dati, storie ed esperienze racconta cambiamenti, criticità e buone pratiche e restituisce un’istantanea di quanto, oggi più che mai, sia necessario rilanciare la missione educativa della scuola pubblica.