Da un lato, i partiti israeliani che trattano per formare un governo guidato da Gadi Eisenkot; dall’altro, il primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu, che appare deciso a giocarsi le sue ultime carte nel tentativo di restare ancorato alla poltrona. Sono giorni turbolenti in Israele, dove gli schieramenti politici giocano la propria partita, entrando spesso in contrasto. L’attuale primo ministro, che ieri sera ha riunito il gabinetto di guerra per parlare di possibili raid contro l’Iran, oggi ha dato il via libera all’esercito (Idf) per condurre raid su Gaza.

L’attacco israeliano, come riferisce l’Afp, ha colpito la zona dove si trova l’ospedale Nasser, nel sud di Gaza, causando sei morti e almeno 50 feriti, molti dei quali verserebbero in condizioni drammatiche. Secondo le forze armate dello Stato ebraico, il raid avrebbe preso di mira “un terrorista di alto rango di Hamas e altri terroristi dell’ala militare di Hamas” che operavano all’interno della struttura ospedaliera.

Ben diverso è quanto riferito telefonicamente al New York Times da Naseem Hassan, paramedico in servizio presso l’ospedale Nasser, secondo cui tra le sei vittime figurano un chirurgo, il dottor Rezeq Abu Shaira, il governatore di Khan Younis, Khaled Abu Anzeh, alcuni membri della sua scorta e un paziente con disabilità, mentre tra i feriti ci sono medici, infermieri e pazienti. Bersagli che, stando alle parole del paramedico, difficilmente sarebbero etichettabili come “terroristi”.

Eisenkot furioso con Netanyahu per i raid su Gaza e le voci su possibili attacchi contro l’Iran

Il raid su Gaza, oltre alle minacce di nuovi attacchi contro Teheran, ha scatenato un acceso dibattito tra le forze politiche di Tel Aviv. I partiti che aderiscono alla lista di Eisenkot, recentemente incaricato dal presidente Isaac Herzog di formare il nuovo governo, hanno protestato per attacchi che reputano sbagliati, se non addirittura illegali, vista la situazione politica del Paese.

Accuse respinte con forza dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, secondo cui il governo Netanyahu non deve chiedere il permesso a Eisenkot e a chi lo supporta prima di ordinare alle Forze di difesa israeliane (Idf) di condurre operazioni militari. “Non abbiamo bisogno dell’approvazione dell’opposizione o di alcuna autorità legale per ordinare alle Idf di condurre uccisioni mirate a Gaza, azioni difensive o attacchi in Libano, mantenere la zona di sicurezza in Siria per proteggere le comunità nel Golan, o bonificare un quartiere terroristico a Hebron”, spiega Katz in una nota stampa.

Il riferimento è alle parole pronunciate ieri dal leader di Yashar, ossia proprio Gadi Eisenkot, che ha chiesto a Netanyahu di non mobilitare le forze di sicurezza “in assenza di una minaccia diretta e immediata”, avvertendo che una tale mossa, nell’attuale fase di transizione, potrebbe avere “conseguenze devastanti” per la democrazia israeliana. Proprio per questo, Eisenkot ha chiesto di ricevere i briefing sulla sicurezza.

“Per quanto riguarda l’Iran, abbiamo dimostrato determinazione e buon senso, in pieno coordinamento con le Idf; e continuerà a essere così, a seconda di quanto richiesto dalle circostanze. La sicurezza di Israele non è in fase di transizione e non resta in attesa degli sviluppi dei processi politici che vengono condotti in parallelo”, ha spiegato il ministro della Difesa. “C’è un solo primo ministro, un solo ministro della Difesa che dirige le Idf e un unico governo responsabile di tutte le decisioni che riguardano la sicurezza di Israele e la protezione dei suoi cittadini; un governo che, naturalmente, è soggetto ai controlli previsti e necessari”, ha concluso Katz.