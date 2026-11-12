Chissà se questa volta le delegazioni di Washington, Kiev e Mosca riusciranno a trovare un’intesa capace di mettere fine al conflitto in Ucraina. Certo, il precedente, quando le parti furono vicine a un accordo in Turchia, non fa ben sperare, ma la sensazione è che rispetto ad allora qualcosa sia cambiato. Sulla base di questa speranza, dopo il trilaterale di due giorni svoltosi ad Abu Dhabi e conclusosi ieri, gli inviati speciali di Donald Trump, ossia Jared Kushner e Steve Witkoff, oggi voleranno a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Al momento non è chiaro cosa bolle in pentola, ma, secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, i due statunitensi “porteranno qualcosa”.

I negoziati di pace in Ucraina procedono meglio del previsto

Subito dopo Kushner e Witkoff si recheranno a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky. Insomma, tutto lascia presagire che la trattativa stia procedendo meglio di quanto sperato. Nessuno si aspetta, però, una svolta in tempi brevi. Al termine del trilaterale di Abu Dhabi, Kushner ha messo le mani avanti sostenendo che per un accordo di pace “ci vorrà tempo”, perché è un percorso “difficile”. A complicare tutto, secondo il fedelissimo di Trump, c’è il fatto che “tra i due leader non c’è né simpatia né fiducia reciproca”. Una situazione di apparente stallo che, per l’inviato speciale, può essere sbloccata “dagli interessi, dagli incentivi e da un’architettura solida per raggiungere questo obiettivo”.

Che le trattative abbiano fatto registrare progressi lo sostengono un po’ tutti. David Arakhamia, rappresentante dell’Ucraina durante i negoziati, ha valutato positivamente il trilaterale: “Abbiamo compiuto progressi davvero significativi”, auspicando di “concordare una data e annunciare il prossimo round di negoziati”. Non troppo distante è la posizione del Cremlino. Il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, membro della delegazione negoziale russa ad Abu Dhabi, si è limitato a dire che “in linea di principio, ci sono le basi per proseguire i lavori”.

Putin e Zelensky, amici mai

Quello che preoccupa è, però, che malgrado siano ripartite le trattative, Putin e Zelensky continuano a battibeccare. Il leader ucraino ha affermato che “funzionari militari e dell’intelligence russi hanno presentato affermazioni false sull’andamento dei combattimenti durante i colloqui di pace ad Abu Dhabi, riguardo al controllo di territori nel Donbass ancora in mano ucraina”.

Il presidente ucraino, scrive il Kyiv Post, “ha poi contestato le pretese territoriali di Mosca, ha chiesto una maggiore pressione degli Stati Uniti sulla Russia e ha espresso la propria disponibilità a negoziare direttamente con Putin”. Altrettanto energiche le posizioni del Cremlino, con Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo e capo della delegazione di Mosca, che ha detto che la Russia è determinata “in un modo o nell’altro a recuperare ogni centimetro di territorio che considera proprio”.

Macron avverte Merz: con il riarmo si rischia l’escalation nucleare

La cosa incredibile è che mentre la diplomazia muove i suoi passi, seppur con enorme fatica, l’Ue continua ad armarsi. Una prospettiva da brividi che, al momento, non sembra suffragata dai fatti. Le forze armate russe, infatti, dopo quasi cinque anni di guerra sono ancora lontane dal raggiungere i propri obiettivi e stanno faticando a piegare la resistenza ucraina. Eppure la Germania considera il rischio di una guerra tra Russia e Ue più concreto che mai e, infatti, sta potenziando la propria macchina bellica, puntando su missili capaci di raggiungere il territorio russo.

Un riarmo che, riferisce il Financial Times, ha messo in allarme la Francia di Emmanuel Macron, che ha chiesto conto al cancelliere tedesco Friedrich Merz delle condizioni di impiego dei missili a lungo raggio in un eventuale conflitto. Il timore dell’Eliseo è che un eventuale attacco convenzionale condotto con vettori di questo tipo possa provocare una risposta nucleare di Mosca. Sul punto Merz avrebbe rassicurato Macron, sostenendo che il riarmo segue la logica della deterrenza e precisando che gli attacchi di precisione, ove mai ce ne fosse la necessità, sarebbero diretti contro obiettivi militari convenzionali e non giustificherebbero un’escalation nucleare.