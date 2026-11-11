Sale la tensione tra i Paesi baltici e la Bielorussia dopo una serie di incursioni di droni non identificati, alcuni dei quali rilevati in prossimità del territorio dell’ex repubblica sovietica. Gli episodi risalgono alla scorsa notte, ma sono stati resi noti soltanto in mattinata. La Nato ha fatto decollare i caccia della missione Baltic Air Policing per monitorare la situazione, dopo una serie di allarmi per droni non identificati nello spazio aereo baltico.

In Lituania le autorità hanno rilevato quattro possibili velivoli senza pilota, ma soltanto uno avrebbe attraversato il territorio nazionale. Secondo Vilmantas Vitkauskas, responsabile del Centro nazionale per la gestione delle crisi, tre oggetti erano stati osservati in Bielorussia; uno di questi avrebbe successivamente raggiunto la Lettonia. Un secondo episodio ha riguardato un drone entrato dalla Bielorussia nei pressi di Druskininkai, che avrebbe attraversato brevemente anche lo spazio aereo polacco prima di rientrare in Lituania, attraversare il Paese e uscire vicino a Pasvalys.

Droni nei cieli della Nato, allarme nei Paesi baltici: caccia alleati tentano di abbattere un velivolo

I caccia alleati, decollati da Šiauliai, hanno localizzato il bersaglio e tentato per due volte di abbatterlo, senza riuscirvi. Il primo ministro Mindaugas Sinkevičius ha riferito che presso Biržai sono stati rinvenuti frammenti di un missile lanciato da un velivolo Nato. Non è stato possibile abbattere il drone e restano sconosciute la sua tipologia e la sua provenienza. Le autorità hanno diffuso allerte gialle e rosse, invitando la popolazione a raggiungere luoghi protetti. Gli avvisi hanno interessato anche diverse aree del Paese e sono stati successivamente revocati. La presenza di palloni sospettati di essere utilizzati per il contrabbando ha inoltre contribuito alle interruzioni del traffico aereo negli aeroporti di Vilnius e Kaunas.

In Lettonia le Forze armate hanno annunciato l’attivazione di reparti contraerei, droni intercettori e caccia della Nato. Le autorità hanno segnalato l’ingresso di tre velivoli senza pilota nello spazio aereo nazionale, uno dei quali proveniente dalla Lituania e diretto verso l’Estonia. Segnalazioni di possibili minacce aeree sono giunte anche dall’Estonia, mentre la Finlandia ha introdotto restrizioni precauzionali nel Golfo di Finlandia, successivamente revocate.

Gli episodi coincidono con una nuova ondata di attacchi con droni ucraini contro infrastrutture russe affacciate sul Baltico, compresa l’area portuale di Ust-Luga, dove è stato segnalato un incendio e tre lavoratori sono rimasti feriti.