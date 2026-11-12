L’impero e il paesucolo

Ho goduto per la batosta di Trump. Però, finita la sbornia, mi sovviene che tutti i suoi predecessori, dem o rep, non hanno fatto che “esportare democrazia” a suon di bombe. Mi chiedo: quando avremo la pace?

Tino Baldi

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Gentile lettore, la risposta breve è: mai. Quella lunga è: mai, proprio mai. Scusi la battuta, ma è inutile farsi illusioni. Anch’io ho goduto dello schiaffone impartito al presidente più inetto e arrogante della storia americana. Ma non vedo motivi di ottimismo per noi “colonie”. L’America è un impero e tale rimarrà. Chiunque sia il prossimo presidente, perseguirà una politica mondiale egemonica. Magari meno umiliante di quella di Trump, che insulta gli alleati, li ricatta coi dazi, vuole annettere Canada e Groenlandia. Ma nella sostanza non cambierà molto. Anzi, penso che gran parte del lascito di Trump, per esempio i dazi, non cambierà, se non in pochi dettagli. Nessuno vorrà tornare indietro. Biden, per esempio, lasciò intatte molte disposizioni imposte da Trump nel suo primo mandato. L’unico campo in cui forse (dico forse) si potranno vedere piccole differenze tra qualche anno è quello dei rapporti con Israele. Lo Stato ebraico è ormai detestato dalla maggioranza degli americani: hanno visto il genocidio in atto e l’inutile guerra all’Iran, ed è a tutti palese che l’America è comandata con la frusta dalla lobby ebraico americana e da un paesucolo con appena 9,6 milioni di abitanti (7,5 ebrei e 2,1 arabi, che non contano nulla), cioè meno della popolazione della Svizzera, eppure in grado di dettare la politica dell’impero e succhiare enormi risorse dalle tasche degli americani.