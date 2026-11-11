“Oggi è la giornata più difficile sul piano personale e professionale”. A dirlo in diretta, mercoledì pomeriggio Pierluigi Diaco, a chiusura del primo blocco del suo programma “BellaMà”, dopo aver ospitato i genitori di due bambini con impianto cocleare. La loro storia, ha spiegato, gli ha “ricomposto” un cuore che era “spezzato” e gli ha insegnato che “nella vita bisogna andare avanti, malgrado tutto”. Il dramma dal quale provava a riprendersi il conduttore era l’annuncio fatto poco prima dalla Rai dell’apertura di un’indagine interna sul suo programma.

A inguaiare il conduttore le rivelazioni di Lucarelli

Un’azione partita dalla newsletter di Selvaggia Lucarelli, che ha raccolto le testimonianze di ex concorrenti e di persone che hanno lavorato al talk di Rai2. Il quadro descritto da Lucarelli è quello di “un clima di tensione, presunte umiliazioni e sfuriate fuori onda”. Una ex concorrente ha riferito di insulti e minacce ricevuti davanti ad altre persone.

Il fratello della testimone, all’epoca 18enne e anche lui nel cast, avrebbe anche registrato un fuori onda in cui si sentirebbe Diaco dire “Bestie” e “Vi faccio neri”. I due parlano anche di pressioni legate all’uso dei telefoni e ai rapporti personali.

Poi c’è R.R., la concorrente del 2023 rimproverata in diretta per un “Che palle!”, che racconta di essere stata messa progressivamente ai margini e di aver lasciato il programma dopo che, nella sua versione, le era stato chiesto di motivare l’uscita con ragioni di lavoro.

Altri ex componenti del cast e della produzione hanno riferito di urla e di atteggiamenti sproporzionati. Alcuni precisano di non aver mai avuto contrasti personali con il conduttore, ma descrivono un ambiente in cui in tanti preferivano tacere per paura di perdere spazio o compenso. E Lucarelli chiede dove fosse la Rai, visto che in studio c’erano anche ragazzi molto giovani.

E i vertici di TeleMeloni aprono un’indagine

Viale Mazzini, questa volta, si è mossa in fretta. “In relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore”, recita la nota, l’azienda ha avviato un’indagine interna “volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi”, per tutelare “la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti”. Diaco non ha voluto commentare. Le uniche parole le ha affidate alla diretta.

L’inchiesta arriva in giorni già neri per il conduttore. Il 3 novembre la sua intervista ad Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote oggi concorrente di “Ballando con le stelle”, era diventata un caso: domande insistenti sull’orientamento sessuale, con l’ospite costretto a dire “mi stai mettendo in difficoltà”.

Lo staff di “Ballando” aveva definito l’accaduto “inaccettabile”. La Rai, con una nota della direzione Day Time firmata da Angelo Mellone, si era dovuta scusare per toni “non adeguati ed eccessivi”. Milly Carlucci aveva parlato di “intervista infelice”. E Diaco, invece di chiudere la polemica, le aveva risposto in onda accusando qualcuno di usare la Rai “per regolare i conti”.

I Cinquestelle: “Sospendete Diaco”

Ora la politica chiede di più. Gli esponenti M5S in Vigilanza si dicono “allibiti”, ricordano “l’interrogatorio” a Ravagnani e chiedono che la Rai “valuti la sospensione del conduttore, almeno fino a quando non sarà fatta piena chiarezza”. Lo stesso chiede il Codacons, con un’istanza formale: verificare la possibile violazione del Codice etico e del Contratto di servizio, ascoltare tutti, acquisire gli audio.

Intanto la Rai ferma Filorosso di Monteleone

E non è l’unico fronte aperto nella Rai di Giampaolo Rossi. Dopo la puntata del 17 novembre, l’ultima del 2026, si fermerà anche “Filorosso”, il talk politico del martedì sera di Rai3 condotto da Antonino Monteleone.

La pausa dovrebbe servire per una “messa a punto del format”, alla luce di “risultati d’ascolto non esaltanti”. Ma i numeri raccontano una bocciatura. Dal debutto del 15 settembre, su nove puntate, solo una ha superato il 3% di share: il 3,1% del 29 settembre. Il 27 ottobre e il 3 novembre il programma si era fermato al 2,1%. Nemmeno l’intervista a Roberto Vannacci, martedì scorso, ha cambiato il quadro: 441.488 spettatori, il record stagionale, ma appena il 2,7% di share. Al suo posto, dal 24 novembre, “Amore criminale” e “Sopravvissute”, poi “Indovina chi viene a cena” di Sabrina Giannini.