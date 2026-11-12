Due pompe su sei accese e Gaza annega nei liquami

Due pompe su sei: tante ne restano accese nel bacino di Sheikh Radwan, a Gaza City, dove la pioggia si mescola ai liquami. Lo ha scritto l’Unicef il 9 novembre: da oltre un anno aspetta da Israele il permesso di far entrare le attrezzature per riparare il bacino, mentre nella Striscia è fermo ogni impianto di depurazione e i liquami minacciano di tracimare fra le tende.

Il giorno dopo, a Ginevra, il portavoce dell’agenzia James Elder ha spiegato ai giornalisti che il piano per il bacino esisteva, valeva 3 milioni di dollari ed era stato preparato in un anno di lavoro con le autorità israeliane e con il Board of Peace del presidente statunitense Donald Trump. Negli ultimi giorni il Cogat, l’ente militare israeliano che gestisce gli affari umanitari nella Striscia, lo ha respinto per ragioni di sicurezza, ha riferito Elder, che ha avvertito come dal bacino i liquami tossici possano riversarsi fra le tende di Gaza City e cacciarne di nuovo le famiglie. «Siamo un po’ sconcertati», ha detto. Lo stesso comunicato dell’Unicef mostra la foto di Samar El Baba, 7 anni, fuggita con la famiglia da Jabalia e oggi in una tenda a Nuseirat. Samar è una delle 950.000 persone sfollate che secondo l’Unicef vivono in zone esposte alle inondazioni, in una Striscia dove la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso nel settembre 2025che Israele commette un genocidio.

Il 10 novembre l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato riparazioni alle reti idriche e fognarie. Le pompe, intanto, restano due. Il giorno prima il ministero degli Esteri israeliano aveva scritto su X che Hamas scava le tubature dell’acqua per trasformarle in razzi contro Israele, e che quando arrivano le piogge e i liquami allagano le strade di Gaza “l’indignazione va rivolta contro Hamas”.