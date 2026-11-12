Saranno ore complicate quelle di oggi, giovedì 12 novembre. Un minimo di bassa pressione in formazione sul Mar Ligure piloterà piogge intense sul Centro-Nord, vento di Scirocco e Libeccio con raffiche fino a 90 km/h e mareggiate sulle coste occidentali. Tra Liguria di levante, Lunigiana, Garfagnana e Triveneto potranno cadere oltre 100 mm di pioggia in 24 ore.

Aria fredda dalla Francia: perché si forma il ciclone

Una saccatura di origine atlantica, cioè una lingua di aria fresca e instabile in quota, sta entrando nel Mediterraneo dalla valle del Rodano, il corridoio tra il Massiccio Centrale francese e le Alpi. L’interazione tra questa massa d’aria e le acque superficiali marine favorirà la formazione di un minimo depressionario chiuso sul Mar Ligure, dando vita alla ciclogenesi ligure, una delle configurazioni più insidiose per il meteo italiano.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, spiega che il minimo ligure attiverà un forte richiamo di correnti meridionali. L’aria umida che risale dal mare si scontra con i rilievi, è costretta a salire e scarica pioggia sempre sugli stessi settori. Ecco perché gli accumuli saranno così elevati proprio dove le montagne sono più vicine alla costa.

Dove pioverà di più oggi

Il cuore del maltempo è tra Liguria di levante, alta Toscana (Lunigiana e Garfagnana), Lombardia centro-orientale, Veneto e Friuli-Venezia Giulia: qui sono attesi 100 mm o più in 24 ore, con picchi locali di 120-140 mm dove l’effetto dei rilievi è più marcato. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco, con strutture lineari e persistenti a ridosso delle aree montuose.

Le piogge si estenderanno rapidamente anche al versante tirrenico centrale e alle coste della Campania, con accumuli di 40-60 mm.

Vento e mare: raffiche a 90 km/h, onde fino a 4,5 metri

Il forte gradiente di pressione attorno al minimo favorirà un intenso flusso di Scirocco e Libeccio, con raffiche di 70-90 km/h sui litorali tirrenici e sui crinali appenninici. I mari occidentali diventeranno agitati o molto agitati al largo, con onde significative tra 3 e 4,5 metri (stato 5-6 della scala Douglas). Possibili mareggiate sulla costa occidentale della Sardegna, in Liguria e lungo il medio-basso Tirreno.

Allerta meteo 12 novembre: rossa su Lunigiana e Garfagnana

La Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per rischio idrogeologico su Lunigiana, Garfagnana e zona del Reno, in Toscana. Allerta arancione su specifiche aree dell’Emilia-Romagna, sui bacini liguri marittimi di levante e su diversi settori della Toscana. Allerta gialla in nove regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Toscana e Umbria. Per conoscere nel dettaglio le zone interessate e i livelli di criticità è possibile consultare il bollettino ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile.

Neve sulle Alpi, ma solo ad alta quota

Lo Scirocco che alimenta il ciclone è mite: lo zero termico, cioè la quota alla quale la temperatura scende a 0°C, resterà alto. La neve resterà confinata alle quote superiori ai 2200-2400 metri, con 30-50 cm di neve fresca attesa oltre i 2400 metri.

Due Italie: 10°C al Nord, 26°C in Sicilia

Il contrasto termico sarà netto. Al Nord, sotto nubi compatte e pioggia battente, le massime di oggi resteranno su 10-13°C. Al Centro si starà sui 15-18°C, mentre su Campania e Calabria tirrenica il termometro non andrà oltre i 18-21°C. Tutta un’altra storia su Sicilia, fascia ionica e Puglia esposta allo Scirocco: l’aria calda farà salire le massime fino a 24-26°C, valori nettamente più elevati rispetto al resto della Penisola.

Venerdì il ciclone si sposta, sabato calano le temperature

Domani, venerdì 13 novembre, il minimo scivolerà gradualmente verso sud-est. Al Nord-Ovest arriveranno le prime schiarite, mentre piogge e rovesci insisteranno tra Triveneto e Centro-Sud con 30-50 mm e punte di 60-80 mm sul Friuli-Venezia Giulia.

Sabato 14 il sistema si allontanerà verso levante, liberando il Centro-Nord. Resteranno gli ultimi piovaschi (10-20 mm) tra Puglia, Basilicata e Calabria tirrenica. Alle spalle del ciclone entreranno correnti più fredde da nord: massime di appena 8-12°C al Nord e, nella notte tra sabato e domenica, minime di 2-4°C in Pianura Padana, complice il cielo sereno e il forte irraggiamento notturno.

Domenica 15 il sole tornerà protagonista al Nord, ma una nuova perturbazione in arrivo da ovest riporterà piogge al Centro-Sud e in Sardegna.

Meteo giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14: il dettaglio

Giovedì 12. Al Nord: piogge diffuse, accumuli oltre 100 mm su Lombardia centro-orientale e Triveneto; neve sulle Alpi oltre 2200-2400 metri. Massime 9-13°C. Al Centro: forte instabilità sul versante tirrenico e alta Toscana, oltre 100 mm in Lunigiana; raffiche di Scirocco fino a 70-90 km/h. Massime 15-18°C. Al Sud e sulle Isole: piogge sulle coste campane (40-60 mm), variabile altrove. Massime 18-26°C.

Venerdì 13. Al Nord: instabilità residua al Nord-Est (30-50 mm), schiarite in avanzamento a ovest. Massime 10-14°C. Al Centro: piogge diffuse (30-50 mm), più intense sui versanti esposti. Massime 14-18°C. Al Sud e sulle Isole: rovesci e temporali sparsi (30-50 mm). Massime 19-25°C.

Sabato 14. Al Nord: stabile con ampie schiarite, netto calo termico. Massime 8-12°C. Al Centro: ultime precipitazioni (10-20 mm) sul versante adriatico, in successivo miglioramento. Massime 12-16°C. Al Sud e sulle Isole: instabilità residua con rovesci sparsi (10-20 mm). Massime 15-19°C.

Tendenza domenica 15. Nuovo impulso instabile da ovest con piogge al Centro-Sud e in Sardegna. Tempo più soleggiato al Nord.

Domande frequenti sul maltempo di questi giorni