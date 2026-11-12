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Redazione

Black Friday 2026, il vademecum del Garante per evitare le truffe online: ecco a cosa fare attenzione

Sconti finti e pacchi fantasma: ecco come difendersi dalle truffe del Black Friday 2026 con le regole del Garante privacy per acquisti online sicuri

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Black Friday 2026, il vademecum del Garante per evitare le truffe online: ecco a cosa fare attenzione
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Il Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre, ma tra offerte lampo e sconti anticipati la caccia all’affare è già partita. E dove girano soldi e clic, si fanno vivi anche i truffatori. Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso un vademecum con le regole per comprare online senza finire in trappola: dai siti di shopping falsi ai finti avvisi di spedizione. Ecco cosa fare, caso per caso.

Sconti straordinari? Il primo passo è fermarsi

Il campanello d’allarme più comune è l’offerta troppo bella per essere vera: un prodotto proposto a un prezzo incredibilmente basso o uno sconto straordinario. Il Garante invita a diffidare soprattutto quando, per approfittarne, bisogna cliccare un link, lasciare dati personali o bancari, oppure compilare sondaggi e questionari.

Vale anche per gli annunci sui social e per i messaggi che arrivano via email o sms. Dietro può esserci chi vuole rubare le informazioni della carta, ottenere pagamenti fraudolenti o indurre gli utenti a installare virus e altri programmi malevoli sui dispositivi. La contromisura più efficace non costa nulla: fermarsi un attimo a riflettere e non agire d’istinto.

Siti di shopping falsi: le verifiche prima di comprare

Le truffe passano anche da siti di shopping falsi creati appositamente per ingannare gli utenti. Se hai dubbi sul venditore, il Garante suggerisce queste verifiche:

  • Controlla l’indirizzo nella barra del browser: corrisponde davvero al nome dell’azienda? Una lettera cambiata o un carattere insolito possono tradire un indirizzo fraudolento, anche se a prima vista somiglia a quello autentico.
  • Se l’offerta ti è arrivata per email, sms o social, raggiungi il negozio digitando tu l’indirizzo, senza cliccare i link ricevuti.
  • Cerca errori nel testo, grafiche raffazzonate o informazioni poco chiare. Attenzione però: anche un sito dall’aspetto professionale può essere fraudolento.
  • Recupera online i canali di contatto dell’azienda (telefono, email, chat) e, se qualcosa non torna, usali per chiedere conferme.
  • Cerca informazioni e recensioni sul venditore su più fonti, anche con i motori di ricerca o gli strumenti di intelligenza artificiale. Tieni presente che pure le recensioni possono essere false e non affidabili.

La truffa del pacco: quando la notifica di spedizione è falsa

Durante il periodo del Black Friday aumenta anche il rischio di imbattersi in false notifiche di spedizione: “c’è un problema con la consegna”, “il tuo ordine è stato aggiornato”, “devi ritirare il pacco”. Il trucco funziona anche quando un acquisto l’hai fatto davvero e stai aspettando una consegna, perché è proprio il momento in cui abbassiamo la guardia.

La regola è non fornire dati personali, non aprire link sospetti e non installare eventuali software indicati come necessari per completare la spedizione. Per verificare se la notifica è vera, apri direttamente il sito o l’app ufficiale del venditore o del corriere e controlla lo stato dell’ordine da lì. Mai dai collegamenti presenti nel messaggio.

Pagamenti online: meglio la prepagata

Per pagare, il Garante consiglia carte prepagate o altri sistemi che evitano di condividere i dati bancari con il venditore. È utile anche attivare gli avvisi (alert) sulle transazioni del conto o della carta: se compare un addebito che non riconosci, te ne accorgi in tempo reale e puoi contattare subito la banca o il gestore della carta.

Un controllo in più: l’indirizzo deve iniziare con https e mostrare il lucchetto, segno di una connessione cifrata. Da solo, però, non rende affidabile un sito, perché anche i truffatori usano connessioni sicure. E se il browser segnala un sito potenzialmente pericoloso o una connessione non sicura, non proseguire e non inserire dati personali o bancari.

Cambi smartphone o pc? Prima cancella i dati dal vecchio

Quando si sostituiscono smartphone, tablet e computer, è importante ricordare che i vecchi dispositivi possono ancora contenere informazioni personali. Il vecchio dispositivo, infatti, resta un archivio di foto, documenti, messaggi, password e dati bancari, e quelle informazioni possono finire in mani sbagliate anche dopo che hai smesso di usarlo.

Prima di venderlo, regalarlo, darlo in permuta o smaltirlo, fai un backup di ciò che vuoi tenere, controlla che non restino credenziali e password salvate, togli la SIM e le eventuali schede di memoria e formatta il dispositivo oppure ripristina la configurazione di fabbrica, così da ridurre al minimo il rischio che rimangano dati accessibili. Spostare i file nel cestino non basta a eliminarli. Se il dispositivo è guasto e non riesci ad accedervi, valuta di rivolgerti a un professionista.

Aggiornamenti e autenticazione a due fattori: due abitudini che pagano

Installare tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza di telefono, pc e altri dispositivi aiuta a correggere eventuali vulnerabilità e a ridurre il rischio di attacchi informatici e accessi non autorizzati ai dati personali. Su posta elettronica, social e app conviene poi attivare l’autenticazione a due fattori: oltre alla password serve un secondo passaggio, per esempio un codice via sms o generato da un’app, oppure una conferma nell’applicazione del servizio. Anche se qualcuno ruba la password, entrare nell’account diventa molto più difficile.

Domande frequenti sulle truffe del Black Friday

  • Quando cade il Black Friday 2026? Venerdì 27 novembre 2026, il giorno dopo il Ringraziamento americano. Il Cyber Monday è lunedì 30 novembre.
  • Il lucchetto https significa che un sito è affidabile? No. Indica solo che la connessione è cifrata, non che il venditore sia onesto. Va valutato insieme all’indirizzo del sito, ai contatti e alle recensioni.
  • Come verifico una notifica di spedizione sospetta? Apri il sito o l’app ufficiale del venditore o del corriere e controlla l’ordine da lì, senza usare i link nel messaggio.
  • Cosa faccio se noto un addebito che non ho autorizzato? Contatta subito la banca o il gestore della carta. Gli avvisi in tempo reale sulle transazioni servono proprio a individuare eventuali addebiti non autorizzati e a intervenire tempestivamente.

 

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