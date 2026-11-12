Purtroppo ci risiamo: anche oggi, dopo la convulsa giornata di ieri, stanno arrivando email contenenti minacce alle caselle di posta elettronica delle scuole. Di fronte a questa nuova ondata di segnalazioni, le Forze dell’Ordine si sono attivate per effettuare i controlli del caso, come comunicato in un post diffuso sui social da diverse questure italiane. “Stiamo procedendo ai dovuti controlli”, si legge nel messaggio.

Nel frattempo, il governo sta lavorando a una linea comune per la gestione delle segnalazioni. “Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme”, si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi.

Il documento precisa che “il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.

Palazzo Chigi non si fa spaventare

A fronte delle nuove email contenenti minacce di bomba, arrivate anche questa mattina a diverse scuole, il governo ha ribadito la necessità di garantire il regolare svolgimento delle lezioni. Prima ancora della riunione tecnica del CISR convocata per il pomeriggio, i ministri dell’Interno e dell’Istruzione hanno informato i prefetti e i dirigenti scolastici delle indicazioni da seguire: le attività didattiche devono proseguire regolarmente, salvo che le valutazioni delle autorità competenti sul territorio facciano emergere specifici e fondati motivi di allarme.

A riferirlo sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui alcune decisioni dei dirigenti scolastici di evacuare singoli istituti sono state prese subito dopo l’arrivo della nuova ondata di email minatorie e prima che giungessero le indicazioni dei ministri.

L’appello dei presidi: “Il ministero dell’Istruzione progetti un sistema di filtraggio delle email”

“Gli indirizzi di posta elettronica delle scuole sono pubblici e le caselle istituzionali sono gestite centralmente dal Ministero dell’Istruzione, al quale chiediamo di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, per evitare che ogni scuola debba fronteggiare in solitudine i messaggi minatori”.

A dirlo è il presidente dell’ANP, Antonello Giannelli, che concorda con l’introduzione di un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme. Secondo il presidente dei presidi, “la sua attuazione” dovrebbe essere accompagnata da “un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo”.

Le opposizioni collaborano, ma Bonaccini chiede al governo di dire cosa intende fare

Il caos scatenato da queste email, che da due giorni stanno creando disagi nelle scuole italiane, ha portato a un confronto tra maggioranza e opposizione. Una collaborazione che il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, ha detto di apprezzare, intervenendo a Start su Sky TG24.

“Apprezzo molto che Meloni abbia convocato tutte le forze politiche di fronte alla difesa dell’interesse nazionale. Ci mancherebbe altro che si dovesse rifiutare o dividere. Certo è, però, che l’Italia è molto vulnerabile, sembra persino più vulnerabile di altri Paesi. Mi aspetto che, al di là del gesto e dell’utile e giusto incontro che Meloni ha voluto a Palazzo Chigi, ci sia una direzione chiara”.

Bonaccini ha quindi chiesto al governo di illustrare concretamente le misure che intende adottare: “Ho sentito Valditara esprimere elogi su quello che si sta facendo, ecco, io vorrei vedere cosa si sta facendo. Bene l’appello all’unità e dare il proprio contributo, ma il governo deve spiegare cosa fa e cosa intende fare”.

I funzionari di polizia chiedono la massima collaborazione tra le istituzioni

Gli allarmi bomba nelle scuole richiamano l’attenzione anche sulle possibili conseguenze di quella che viene definita “guerra cognitiva”. Si tratta di dinamiche nelle quali la diffusione della paura, il disorientamento dell’opinione pubblica e l’indebolimento della fiducia nelle istituzioni possono diventare strumenti per condizionare la vita delle comunità.

“Senza anticipare valutazioni sulla matrice degli episodi, ancora oggetto di accertamento, minacce diffuse e simultanee possono produrre effetti destabilizzanti anche in assenza di un pericolo materiale concreto”, ha dichiarato Enzo Letizia, segretario nazionale dell’Associazione nazionale funzionari di polizia.

Secondo Letizia, “di fronte a queste nuove sfide la prevenzione e la collaborazione interistituzionale costituiscono pilastri fondamentali della sicurezza. La tempestiva condivisione delle informazioni e il coordinamento delle decisioni, nel rispetto delle rispettive competenze, rappresentano strumenti essenziali per garantire risposte efficaci, equilibrate e proporzionate, valorizzando il ruolo delle Autorità di pubblica sicurezza”.

In questa prospettiva, ha concluso, “il confronto promosso oggi a Palazzo Chigi tra Governo e opposizioni rappresenta un significativo momento di responsabilità istituzionale. Il dialogo tra le diverse forze politiche, pur nella legittima distinzione dei ruoli e delle posizioni, costituisce un segnale importante di attenzione verso una questione che riguarda l’intero Paese. La sicurezza è un bene comune che richiede coesione istituzionale e capacità di affrontare insieme le nuove sfide”.