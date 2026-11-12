La mail che annunciava “un potente ordigno esplosivo” inviata a migliaia di scuole italiane – oltre seimila – è partita da un profilo compromesso della Daye University di Taiwan, un ateneo privato dell’isola. Dai primi accertamenti sembrerebbe possa essere riconducibile all’account di una ex studentessa violato dagli hacker. La mail ha fatto scattare le evacuazioni in moltissimi istituti di vario grado nelle città. “Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani” c’era scritto nel messaggio firmato Mikhail Antropov, lo stesso nome che compariva la settimana scorsa nella rivendicazione dei falsi allarmi bomba a bordo di decine di aerei di linea e nelle sedi di alcune emittenti televisive europee. Quanto basta per spingere Giorgia Meloni a convocare nel pomeriggio una riunione a Palazzo Chigi con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie.

“Un genocidio contro gli italiani”. Falsi allarmi bomba in seimila scuole

“Ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete”, ha affermato Meloni in un video sui social diffuso in serata, indicando i tre elementi emersi sugli allarmi bomba nelle scuole, anche all’esito della riunione che ha presieduto a Palazzo Chigi con i ministri competenti, i vertici dell’intelligence e della cybersicurezza.

La mossa

“Con l’onestà che mi contraddistingue devo dire” che “è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi, ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno”.

Nulla è stato trovato in nessuna scuola, ha detto la premier che per oggi ha convocato i leader delle forze di opposizione, da Elly Schlein del Pd a Giuseppe Conte del M5S, per “condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker, comprese le segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici. L’obiettivo del governo – rimarcano fonti di Palazzo Chigi – è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini”.

“La mamma dei cretini è sempre incinta”

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni, per cui è troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, con i mezzi e gli strumenti che ci sono, mandare una mail a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c’è una bomba. Su questa strategia – ha aggiunto il ministro – si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o di entità ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l’ora di poter scatenare il terrore in una città o in una regione. Le forze dell’ordine lavorano proprio per discernere tra le cose serie e quelle frutto di mitomani. Ne vedremo sempre di più, perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta”.

Per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, “c’è una scia di eventi che, quantomeno sotto forma di emulazione, ha il tratto comune di cercare di impegnare il sistema pubblico attraverso allarmi che poi molte volte, per fortuna, si rivelano infondati”. Ma le opposizioni, nonostante l’invito di Meloni, chiedono al governo di riferire su quello che sta accadendo. Chi indaga sta cercando il filo conduttore tra i finti allarmi delle ultime settimane che hanno preso di mira anche voli di linea di mezza Europa e quelli lanciati con modalità simili nelle scuole.