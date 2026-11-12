La Difesa programma investimenti militari per circa 129 miliardi di euro, distribuiti su un arco temporale che per alcuni progetti arriva fino al 2051. Ma il ministro Guido Crosetto avverte che la legge di Bilancio del governo Meloni non prevede nuovi rifinanziamenti per sostenere l’ammodernamento delle Forze armate. Una contraddizione che emerge dal Documento programmatico pluriennale (Dpp) 2026-2028, trasmesso al Parlamento, dove vengono dettagliati i programmi di acquisizione di caccia, carri armati, navi, sistemi missilistici e nuove tecnologie militari.

Per il riarmo 129 miliardi in oltre vent’anni. Ma Crosetto ne vuole di più in Manovra

“In discontinuità con il trend registrato nell’ultimo decennio, la legge di Bilancio 2026-2028 non ha recato specifici rifinanziamenti a sostegno dell’ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare né sul bilancio della Difesa, né sulle autorizzazioni di spesa sul bilancio del Mimit”, si legge nel documento. Gli stanziamenti restano quelli della precedente programmazione 2025-2027, “in attesa che sia data evidenza delle modalità di rifinanziamento del comparto”. Crosetto chiede dunque nuove coperture per dare continuità agli investimenti già programmati, mentre alcuni procedimenti autorizzativi sono ancora in corso.

Lo shopping

Il caso più significativo riguarda l’aviazione militare, alla quale il Dpp destina complessivamente 42,5 miliardi nel periodo 2026-2039, derivanti da precedenti provvedimenti normativi. Nell’annesso al documento, il ministero conferma l’acquisizione di 24 nuovi Eurofighter, destinati a sostituire progressivamente, dal 2029, gli aerei della prima tranche. Il programma prevede 728 milioni nel 2026 e investimenti complessivi per 5,5 miliardi fino al 2035. La Difesa precisa che per un decreto ministeriale integrativo è ancora in corso l’iter di approvazione. Analoga situazione per gli F-35. Il programma prevede l’acquisizione di 115 velivoli, rispetto a un requisito complessivo di 131, suddivisi in 75 F-35A e 40 F-35B per Aeronautica e Marina. Anche in questo caso è in corso l’approvazione di un decreto integrativo.

Gli investimenti programmati ammontano a oltre 11 miliardi fino al 2051, dei quali 712 milioni nel solo 2026. A questi si aggiunge il Global Combat Air Programme, il progetto del caccia di sesta generazione sviluppato con Regno Unito e Giappone. Il programma assorbe 875 milioni nel 2026 e circa 696 milioni nel 2027, con una pianificazione complessiva di circa 8,8 miliardi fino al 2037. I soli programmi Eurofighter, F-35 e Gcap valgono oltre 25 miliardi di investimenti pluriennali. Ma l’aviazione rappresenta soltanto una parte della programmazione.

Nel dettaglio

Il Dpp indica 22,3 miliardi per i mezzi terrestri, tra ammodernamento dei carri Ariete, nuovi blindati e mezzi corazzati. Al comparto marittimo sono destinati 20,3 miliardi per navi, sommergibili e sistemi di sorveglianza. Altri 14 miliardi riguardano armamenti e munizionamento, compresi missili, artiglieria e sistemi antidrone. Per il sostegno e la manutenzione sono programmati 13,4 miliardi, per le infrastrutture 8,5 miliardi e per la digitalizzazione 5,2 miliardi. A questi si sommano gli importi indicati per sistemi spaziali, ricerca e sviluppo e cooperazione. Il totale aritmetico delle categorie raggiunge circa 129 miliardi, anche se la documentazione presenta alcuni dati settoriali che richiedono chiarimenti contabili.

Non sono nuovi stanziamenti richiesti con la manovra, ma il valore aggregato di programmi distribuiti su molti esercizi finanziari. Il problema denunciato da Crosetto riguarda anche il funzionamento ordinario delle Forze armate. Il documento segnala le difficoltà a sostenere manutenzione, addestramento ed efficienza dei mezzi, aggravate dall’accumularsi degli impegni finanziari e dal ristoro solo parziale degli oneri connessi al sostegno all’Ucraina.

Il bilancio ordinario della Difesa sale a circa 32,4 miliardi nel 2026, mentre quello integrato, comprendente le risorse di altri ministeri, raggiunge 36,7 miliardi. Eppure, secondo il ministro, queste disponibilità non garantiscono la continuità degli investimenti futuri. La questione politica e finanziaria resta aperta: la Difesa porta avanti programmi di riarmo destinati a impegnare risorse per decenni, ma lo stesso ministro segnala che la legge di Bilancio non aggiunge i finanziamenti necessari a sostenerne l’evoluzione. Un problema di coperture che il governo dovrà affrontare nelle prossime manovre.